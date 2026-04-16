Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường ngoại giao nghị viện và đẩy mạnh đối thoại

Chiều nay (16/4), tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên Thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chủ đề: “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và thực thi công lý cho các thế hệ tương lai”; cho rằng, đây là một thông điệp vừa mang tính thời sự vừa cấp thiết đối với các nước.

Thế giới đang chứng kiến những biến động rất phức tạp. Bất ổn, xung đột gia tăng do cạnh tranh địa chính trị, coi thường luật pháp quốc tế, sử dụng vũ lực, hủy hoại các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gây ra nhiều đau thương, mất mát cho hàng triệu người. Chiến tranh, xung đột, bảo hộ thương mại, xu hướng phân cực, phân tuyến, phân tách ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động nhiều mặt tới nhân loại.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI) tuy đem lại nhiều cơ hội phát triển, song lại đặt ra yêu cầu mới trong quản lý, quản trị. Đối mặt với thực trạng đó, chúng ta vẫn có cơ sở để tin tưởng, hy vọng vào tương lai.

Ở cấp độ toàn cầu, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế vẫn không hề suy giảm. Các chương trình nghị sự chung như Văn kiện Vì Tương lai, Chương trình Nghị sự 2030 tiếp tục là nền tảng của hành động tập thể toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thông qua Tuyên bố của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 vừa qua, các Nghị viện thành viên IPU tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác vì hòa bình, công lý và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Ở cấp độ khu vực và liên khu vực, đặc biệt là ở châu Á - Thái Bình Dương, các nỗ lực liên kết và sáng kiến hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực đang được thúc đẩy mạnh mẽ. ASEAN và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với những thành tựu đạt được sau hơn 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang nỗ lực, quyết tâm, tự tin, tự cường bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam đang triển khai mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững để người dân được thụ hưởng tốt hơn các thành quả phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các bạn bè, đối tác tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu bên lề hội nghị.

Để cùng nhau vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin rằng, IPU và các Nghị viện thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, chung tay thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật và hỗ trợ các sáng kiến quốc gia vì hòa bình và phát triển.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất: “Tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc; ngăn ngừa và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Với tinh thần đó, cùng các thành viên IPU, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉnh ngừng bắn, tiếp tục đàm phán hòa bình tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các cuộc xung đột hiện nay. Phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện giám sát tối cao đối với việc thực hiện các cam kết quốc tế”.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng sâu sắc rằng, dù nhân loại có phải đối mặt với những khó khăn hay thách thức lớn đến đâu, thì tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ và hợp tác sẽ giúp các nước cùng nhau vượt qua để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau.