TP.HCM dự kiến mở bán hơn 17.000 căn nhà ở xã hội mới trong năm 2026

(VTC News) -

Chia sẻ tại diễn đàn “Triển vọng bất động sản năm 2026 - động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới”, tổ chức tại TP.HCM chiều 8/1, ông Trần Sỹ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết với thị trường bất động sản, TP.HCM đã chuyển từ tư duy "quản lý" sang "đồng hành và kiến tạo".

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.HCM áp dụng Nghị quyết 201 để tạo ra một "luồng xanh" hành chính. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư từ 200 ngày đã xuống còn 52 ngày. Cùng với đó, bỏ khâu thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 1/500 và thẩm định báo cáo khả thi tại cơ quan chuyên môn.

TP.HCM dự kiến khởi công 47 dự án, mở bán hơn 17.000 căn nhà ở xã hội hội mới trong năm 2026.

Với việc khơi thông các dự án tồn đọng bằng cơ chế, nghị quyết đặc thù, cùng cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, TP.HCM không chỉ gỡ vướng về pháp lý mà còn tạo điều kiện khơi thông dòng vốn. Nhờ đó, thị trường bất động sản thành phố trong năm 2025 ghi nhận tín hiệu khởi sắc. Riêng trong năm, TP.HCM đã hoàn thành 13.040 căn nhà ở xã hội, nâng tổng số nhà ở xã hội hoàn thành giai đoạn 2021–2025 lên 18.143 căn.

Bước sang năm 2026, TP.HCM dự kiến mở bán hơn 17.000 căn nhà ở xã hội mới. Hiện các sở, ngành đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó ưu tiên hoàn tất thủ tục đầu tư đối với 47 dự án đã được chấp thuận chủ trương, với quy mô khoảng 34.000 căn, nhằm kịp khởi công ngay trong quý I/2026.

Ông Trần Sỹ Nam nói thêm thị trường bất động sản không chỉ là một ngành kinh tế, mà là mạch máu duy trì sự ổn định an sinh xã hội và động lực tăng trưởng bền vững. Nhưng ảnh hưởng nặng nề về kinh tế của đại dịch COVID-19 và các nút thắt pháp lý giai đoạn 2020-2024, thị trường cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng rơi vào trạng thái "phòng thủ". Đặc biệt, điểm nghẽn về pháp lý chiếm đến 70% khó khăn của các dự án.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, cả nước đang có 698 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô hơn 657.000 căn, đã đạt khoảng 62% mục tiêu của Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Riêng năm 2025 đã hoàn thành trên 102.000 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch đề ra.

Nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền tại TP.HCM đang rất bức thiết, trong bối cảnh thành phố phải di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị trước năm 2030.

Cùng với đó là 1.114 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai, với khoảng 529.000 căn. Năm 2025, thị trường ghi nhận khoảng 580.000 giao dịch bất động sản thành công; giá nhà và đất ở tăng bình quân 10-15%/năm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định, lĩnh vực xây dựng và bất động sản những năm gần đây đóng góp khoảng 11% GDP, trong đó riêng bất động sản chiếm khoảng 4,5%, tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hóa.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, năm 2025 là năm tạo nền tảng để thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2026 theo hướng ổn định và bền vững hơn, trên cơ sở hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý.

Những hạn chế như thiếu nhà ở giá phù hợp, giá bất động sản cao so với thu nhập và hệ thống thông tin thị trường chưa đồng bộ, Bộ Xây dựng đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội giá phù hợp. Cùng với đó là đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc dự án, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường, hướng tới xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định, lành mạnh và bền vững.