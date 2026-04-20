Chở quá 6 người, tài xế và chủ xe khách bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp vi phạm quy định về vận tải hành khách sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Khoảng 20h40 ngày 18/4, tại Km 38+700 trên tuyến Quốc lộ 31 (đoạn qua phường Chũ), tổ tuần tra kiểm soát địa bàn Chũ - Lục Ngạn dừng kiểm tra xe khách do tài xế G.V.T (trú tại xã Lục Ngạn, Bắc Ninh) cầm lái.

Xe khách chở quá 6 người, tài xế và chủ xe bị phạt 15 triệu. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện loại 45 chỗ nhưng thực tế chở tới 51 người, vượt quá 6 hành khách so với quy định. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi xảy ra va chạm có thể gây hậu quả nặng nề.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tuyên truyền, giải thích rõ quy định pháp luật cho tài xế. Sau khi được nhắc nhở, lái xe thừa nhận sai phạm và chấp hành việc xử phạt.

Theo quy định, hành vi chở quá số người quy định bị xử phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng cho mỗi hành khách vượt quá.

Ngoài ra, chủ phương tiện là một doanh nghiệp vận tải tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh) cũng bị xử phạt từ 1,6 đến 2,4 triệu đồng cho mỗi hành khách vượt quá do giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Với hành vi chở quá 6 người, tài xế và chủ xe khách trên bị phạt tổng cộng 15 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, các lái xe và doanh nghiệp vận tải cần tuyệt đối tuân thủ số lượng hành khách theo thiết kế, không vì lợi nhuận mà đánh đổi an toàn.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm như chở quá số người, vi phạm nồng độ cồn… cần kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.