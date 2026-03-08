Xe khách 25 chỗ ‘nhồi nhét’ 53 người, bị phạt gần 200 triệu đồng

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe khách 25 chỗ vì chở quá số người quy định và vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Trước đó, qua phản ánh của người dân đến đường dây nóng của Cục CSGT (Bộ Công an), Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị xác minh xe khách BKS: 61H-182.XX chở quá số người quy định khi qua địa bàn.

Xe khách BKS 61H-182xx có 25 chỗ ngồi nhưng "nhồi nhét" 53 người. (Ảnh: CA)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã đón dừng ô tô khách BKS 61H-182.XX do anh N.D.D (SN 1982, trú tại Nghệ An) điều khiển để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe chở 53 người, vượt 28 người so với số lượng 25 người được phép theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, xe còn vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.D.D về các hành vi “chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện” và “vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển”.

Với các lỗi trên, tài xế bị phạt tổng cộng 43,5 triệu đồng và bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe.

Cán bộ CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế N.D.D. (Ảnh: CA)

Ngoài ra, tổ công tác cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe là Chi nhánh Hợp tác xã dịch vụ Vận tải T.P với hai lỗi: giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168 và không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe.

Tổng mức phạt đối với chủ xe là 153 triệu đồng, đồng thời bị tước phù hiệu xe từ 1 đến 3 tháng.

Trước đó, ngày 7/3, người dân phản ánh đến số tài khoản mạng xã hội Zalo của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) việc xe ô tô khách mang BKS 51B-192.XX, thuộc Hợp tác xã du lịch T.D (có địa chỉ tại phường Hòa Hưng, TP.HCM) chở quá số người quy định.

Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, lãnh đạo Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện đón dừng, kiểm tra xe khách nói trên.

Sau khi dừng xe trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị), Đội CSGT đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT Quảng Trị) phát hiện xe khách 51B-192.XX chở vượt quá 19 người so với quy định của xe khách 24 chỗ.

Đội CSGT đường bộ số 2 sau đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 28,5 triệu đồng đối với lái xe vi phạm là Đỗ Thanh S. (SN 1968, trú tại tỉnh Lâm Đồng) về hành vi chở quá số người quy định và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời, CSGT lập biên bản xử phạt 114 triệu đồng với chủ phương tiện là Hợp tác xã Du lịch T.D về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 168 và tước phù hiệu 2 tháng.

Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ xe là 142,5 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng CSGT Quảng Trị cũng buộc chủ phương tiện bố trí ô tô khác để chở số hành khách vượt quá quy định.