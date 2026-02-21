Chở quá 13 người so với quy định, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng

Mới đây, qua thông tin phản ánh từ Cục Cảnh sát giao thông liên quan xe ô tô khách mang biển số 71H-025... lưu thông trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu nghi vấn chở quá số người theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ có liên quan khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ, đồng thời khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, camera phạt nguội trên các tuyến quốc lộ và tuyến đường trọng điểm để truy vết phương tiện nêu trên.

Xe khách vi phạm về chở quá số người bị xử lý.

Tại địa phận xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 dừng xe ô tô khách mang biển số 71H-025… kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N-T-P ( sinh năm 1980, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đã thực hiện hành vi vi phạm: Điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (qua kiểm tra thực tế 55/42 người, dư 13 người).

Đồng thời, lập biên vi phạm hành chính đối với chủ xe là Hợp tác xã vận tải thủy bộ Thành phố Bến Tre về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều 20 và Điều 32 Nghị định 168 của Chính phủ.

Cảnh sát giao thông xử lý tài xế xe khách vi phạm ATGT.

Với các vi phạm này, tài xế bị phạt hơn 20 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ xe là Hợp tác xã vận tải thủy bộ thành phố Bến Tre cũng bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển và bị phạt trên 78 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ xe hơn 98 triệu đồng.