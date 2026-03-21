Chiều nay công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, dự kiến 16h ngày 21/3 sẽ họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 151 của Hội đồng bầu cử quốc gia, cả nước có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử vào ngày 15/3.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm 15/3. Theo thống kê của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt khoảng 99,69%. Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại.

4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao.

Cạnh đó là một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%; phản ánh nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương.

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định. Dư luận chung trong Nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử.