99,38% cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tối 15/3, Trung tâm Báo chí Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phát đi thông cáo báo chí về tình hình bầu cử. Theo đó, tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).

Cử tri Nguyễn Đình Tư (106 tuổi, TP.HCM) bỏ phiếu bầu cử.

Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17h45), cùng với TP Huế là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà; 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi).

Tính đến 20h ngày 15/3, ở các địa phương, hầu hết cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99% (Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu 99,97%; Tuyên Quang 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn 99,82%; Thái Nguyên 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99,34%; Đà Nẵng 99,92%; Tây Ninh 99,04%; Gia Lai 99,02%; Quảng Ngãi 99,01%…).

Không đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Theo đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước, đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu 99,97%; Tuyên Quang 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%.

Một số tỉnh, thành phố lớn có đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên biến động… nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt trên 99%; qua đó cho thấy nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Về không khí bầu cử, dư luận trong Nhân dân, báo chí trong nước và quốc tế về tình hình bầu cử, đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử. Dư luận chung trong Nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu.

Trung tâm Báo chí Bầu cử nhận định, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử.

Nội dung phản ánh tập trung vào diễn biến thực tế của cuộc bầu cử tại các tỉnh, thành phố, các khu vực bỏ phiếu; chú trọng phản ánh việc thực hiện quyền bầu cử của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cử tri cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, cử tri ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, các địa bàn khó khăn….; qua đó nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; ý thức trách nhiệm và không khí phấn khởi của Ngày hội non sông.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế tiếp tục quan tâm, đưa tin về Ngày bầu cử của Việt Nam như: TASS, Sputnik, RT (Nga), KPL Lao News Agency Pasaxon (Lào), The Straits Times (Singapore), Nikkei Asia (Nhật Bản), Yonhap News Agency (Hàn Quốc).

Tính đến 19h ngày 15/3 có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.

Tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu cử.