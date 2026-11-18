(VTC News) -

Không ít người từng băn khoăn khi viết những từ tiếng Việt có cách phát âm gần giống nhau. “Chia sẻ” hay “chia sẽ” là một trong những trường hợp như vậy.

Trong tiếng Việt, từ này diễn tả việc cùng hưởng hoặc cùng chịu những điều như trách nhiệm, niềm vui, nỗi buồn, miếng cơm manh áo.

Tuy nhiên, chỉ có một từ trong hai cách viết trên xuất hiện trong từ điển tiếng Việt.

Nguyên nhân khiến nhiều người dễ nhầm lẫn “chia sẻ” hay “chia sẽ” là do thói quen phát âm chưa phân biệt rõ dấu hỏi và dấu ngã. Bên cạnh đó, việc chưa ghi nhớ chính xác cách viết của từ cũng dễ dẫn đến lỗi chính tả.

“Chia sẻ” hay “chia sẽ” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa: AI)

Vậy theo bạn, “chia sẻ” hay “chia sẽ” mới là cách viết đúng chuẩn chính tả tiếng Việt? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu hỏi thú vị, thử thách khả năng tư duy và suy luận, giúp độc giả rèn luyện kiến thức mỗi ngày.