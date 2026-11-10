'Trắc trở' hay 'chắc chở': Từ nào đúng chính tả?

(VTC News) -

“Trắc trở” hay “chắc chở”, đâu mới là từ đúng chính tả? Đây là thắc mắc không hiếm gặp. Do nét tương đồng trong cách phát âm hai phụ âm “ch” và “tr” ở nhiều vùng miền, việc nhầm lẫn giữa hai cách viết này khá phổ biến.

Trong tiếng Việt, đây là từ chỉ tình trạng gặp nhiều khó khăn, trở ngại, không thuận lợi hoặc không suôn sẻ. Từ này thường được sử dụng để nói về những thử thách trong cuộc sống, công việc, sự nghiệp hoặc chuyện tình cảm.

“Trắc trở” hay “chắc chở” là cách viết đúng? (Ảnh minh họa)

Hiểu rõ cách viết đúng góp phần hạn chế lỗi chính tả và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bạn chọn đáp án nào? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.