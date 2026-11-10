  • logo
Xuất bản ngày 10/11/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 10/11/2026 12:00 AM

'Trắc trở' hay 'chắc chở': Từ nào đúng chính tả?

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Phân biệt đúng cách viết “trắc trở” hay “chắc chở” giúp tránh những lỗi sai trong văn viết và giao tiếp hằng ngày.

“Trắc trở” hay “chắc chở”, đâu mới là từ đúng chính tả? Đây là thắc mắc không hiếm gặp. Do nét tương đồng trong cách phát âm hai phụ âm “ch” và “tr” ở nhiều vùng miền, việc nhầm lẫn giữa hai cách viết này khá phổ biến.

Trong tiếng Việt, đây là từ chỉ tình trạng gặp nhiều khó khăn, trở ngại, không thuận lợi hoặc không suôn sẻ. Từ này thường được sử dụng để nói về những thử thách trong cuộc sống, công việc, sự nghiệp hoặc chuyện tình cảm.

“Trắc trở” hay “chắc chở” là cách viết đúng? (Ảnh minh họa)

“Trắc trở” hay “chắc chở” là cách viết đúng? (Ảnh minh họa)

Hiểu rõ cách viết đúng góp phần hạn chế lỗi chính tả và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bạn chọn đáp án nào? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm