(VTC News) -

Những câu đố IQ bằng que diêm luôn thu hút sự quan tâm bởi cách chơi đơn giản nhưng không kém phần thử thách. Người tham gia không cần kiến thức toán học phức tạp mà chủ yếu vận dụng khả năng quan sát, phân tích hình ảnh và tìm ra cách sắp xếp hợp lý.

Trong thử thách lần này, phép tính được tạo thành từ những que diêm là: 6 − 3 = 1

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển duy nhất một que diêm để biến phép tính trên thành một đẳng thức đúng. Lưu ý, không được thêm hoặc bớt que diêm, cũng không được thay đổi vị trí của nhiều hơn một que.

Di chuyển một que diêm để 6 − 3 = 1 thành phép tính đúng. (Ảnh minh họa: AI)

Bạn đã tìm ra que diêm cần di chuyển để phép tính 6 − 3 = 1 trở nên chính xác chưa? Hãy chia sẻ cách giải ở phần bình luận nhé!

Những thử thách mới từ chuyên mục Hỏi đáp không chỉ mang đến phút giây giải trí mà còn giúp người chơi rèn luyện tư duy, tính kiên nhẫn và khả năng quan sát.