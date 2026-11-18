(VTC News) -

Những câu đố mẹo về tiếng Việt luôn có sức hút bởi cách đặt vấn đề độc đáo, đôi khi khiến chúng ta phải suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau mới tìm ra lời giải.

Lần này, thử thách dành cho bạn là câu hỏi khá thú vị: Từ tiếng Việt nào có 100 chữ “C”?

Nghe qua có vẻ dễ dàng, nhưng đừng vội đưa ra đáp án nhé! Hãy thử vận dụng vốn từ vựng và khả năng suy luận của mình để tìm ra câu trả lời.

Bạn đã nghĩ ra đáp án chưa? Hãy để lại lựa chọn của mình và cùng thử xem có bao nhiêu người giải được câu đố này nhé.

Từ tiếng Việt nào có 100 chữ ‘C’? ( Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.