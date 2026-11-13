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Xuất bản ngày 13/11/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 13/11/2026 12:00 AM

Xoay xở hay xoay sở: Từ nào viết đúng chính tả?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Xoay xở và xoay sở có cách phát âm gần giống nhau khiến nhiều người nhầm lẫn khi sử dụng, vậy từ nào viết đúng chính tả?

Trong tiếng Việt, nhiều từ ngữ chỉ khác nhau một phụ âm hoặc dấu thanh nhưng lại khiến người viết dễ mắc lỗi chính tả. “Xoay xở” và “xoay sở” là một trong những trường hợp gây băn khoăn.

Theo từ điển tiếng Việt, đây là động từ diễn đạt ý xoay chuyển, đổi hướng, làm hết cách này đến cách khác để giải quyết cho được khó khăn, hoặc để có cho được cái cần có.

“xoay xở” hay “xoay sở” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa)

“xoay xở” hay “xoay sở” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa)

Vậy “xoay xở” hay “xoay sở” mới là cách viết đúng chính tả? Đừng quên để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những thử thách thú vị giúp bạn rèn luyện tư duy và khả năng tập trung, sự kiên nhẫn.

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