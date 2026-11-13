'Cổ súy' hay 'cổ xúy': Cách viết nào đúng chính tả?

(VTC News) -

Trong giao tiếp hằng ngày cũng như khi viết văn bản, không ít người băn khoăn giữa hai cách viết “cổ súy” và “cổ xúy”. Sự khác biệt chỉ nằm ở một phụ âm nhưng lại khiến nhiều người phân vân khi sử dụng.

Theo từ điển tiếng Việt, từ này được sử dụng với nghĩa khuyến khích, kích thích, thúc đẩy người khác làm theo một tư tưởng hay hành động nào đó, thường là điều không chính đáng hoặc tiêu cực; thường dùng với hàm ý phê phán.

Do đó, khi sử dụng, cần chú ý đến ngữ cảnh và sắc thái biểu đạt để bảo đảm câu văn rõ nghĩa, chính xác.

Cổ súy hay cổ xúy viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa: AI)

Theo bạn, “cổ súy” hay “cổ xúy” mới là cách viết đúng chính tả? Hãy để lại câu trả lời và lý giải của mình ở phần bình luận nhé!

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