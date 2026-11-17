(VTC News) -

Trong thử thách lần này, phép tính được xếp bằng các que diêm như sau: 3 + 4 = 6

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển duy nhất một que diêm để biến phép tính sai thành phép tính đúng.

Để giải câu đố, trước tiên hãy quan sát kỹ cấu tạo của từng chữ số và dấu phép tính. Đừng vội tập trung vào kết quả cuối cùng mà hãy thử xem xét tất cả các vị trí có thể thay đổi khi lấy đi một que diêm.

Di chuyển một que diêm để 3 + 4 = 6 thành phép tính đúng. (Ảnh minh họa: AI)

Một gợi ý nhỏ là bạn nên suy nghĩ linh hoạt, không nhất thiết phải giữ nguyên hình dạng ban đầu của các chữ số.

Hãy thử nhiều khả năng, kiểm tra lại phép tính sau mỗi lần di chuyển và đối chiếu với các quy tắc toán học cơ bản.

Bạn mất bao lâu để tìm ra đáp án cho thử thách này? Hãy chia sẻ cách di chuyển que diêm của mình ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp tiếp tục mang đến những thử thách thú vị, vừa giúp độc giả thư giãn, vừa rèn luyện tư duy logic, tính kiên nhẫn và khả năng quan sát.