Đố mẹo: Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng?

(VTC News) -

“Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng?” là câu đố mẹo tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi người chơi một chút tinh ý trong cách liên tưởng. Nếu chỉ nghĩ đến hương vị, hình dáng hay nguyên liệu, bạn có thể bỏ qua manh mối quan trọng nằm ngay trong tên gọi.

Thay vì liệt kê những món bánh quen thuộc, hãy thử nghĩ đến cảm giác vui vẻ, thích thú khi đạt được điều mình mong muốn. Đôi khi, cách hiểu dí dỏm một từ ngữ quen thuộc lại giúp bạn tìm ra đáp án nhanh hơn.

Điểm thú vị của những câu đố dạng này nằm ở chỗ lời giải thường không quá phức tạp. Điều quan trọng là tìm được mối liên hệ giữa cách gọi tên và ý nghĩa mà câu hỏi muốn nhắc đến.

Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng? (Ảnh minh hoạ)

Bạn đã đoán được loại bánh nào chưa? Hãy thử đưa ra câu trả lời của mình ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.