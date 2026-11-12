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Xuất bản ngày 12/11/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 12/11/2026 12:00 AM

'Gièm pha' hay 'dèm pha' đúng chính tả?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

"Gièm pha" và "dèm pha" là hai từ có cách phát âm gần giống nhau, dễ gây nhầm lẫn trong giao tiếp và văn bản, vậy từ nào đúng chính tả?

Trong tiếng Việt, những từ có phụ âm đầu gần giống nhau như “gi” và “d” thường khiến người viết nhầm lẫn, đặc biệt ở những vùng có cách phát âm không phân biệt rõ hai âm này. “Gièm pha” và “dèm pha” là một trong số đó.

Đây là động từ chỉ hành động đặt điều, nói xấu, bịa đặt hoặc cường điệu nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của người khác, thường vì đố kỵ hoặc ác ý. Từ này thường chỉ hành động nói sau lưng, khác với phê bình mang tính xây dựng.

Tuy nhiên, chỉ có một từ trong hai cách viết trên xuất hiện trong từ điển tiếng Việt.

“Gièm pha” hay “dèm pha” viết đúng chính tả. (Ảnh minh họa: AI)

“Gièm pha” hay “dèm pha” viết đúng chính tả. (Ảnh minh họa: AI)

Vậy theo bạn, giữa “gièm pha” và “dèm pha”, đâu mới là cách viết đúng chính tả? Đừng quên để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những thử thách thú vị giúp bạn rèn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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