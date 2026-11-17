'Chậm trễ' hay 'chậm chễ': Từ nào đúng chính tả?

(VTC News) -

Không ít người nhầm lẫn giữa hai cách viết “chậm trễ” và “chậm chễ”. Nguyên nhân có thể xuất phát từ đặc điểm phát âm của tiếng Việt ở một số vùng miền. Âm “tr” và “ch” đôi khi không được phân biệt rõ trong lời nói, khiến người viết dễ lựa chọn nhầm phụ âm đầu khi chuyển sang văn bản.

Theo từ điển tiếng Việt, đây là một từ ghép đẳng lập, biểu thị tình trạng một công việc không được thực hiện đúng thời hạn. Trong đó từ “chậm” chỉ trạng thái muộn, không kịp thời gian hoặc tiến độ quy định.

“Chậm trễ” hay “chậm chễ” mới đúng chính tả. (Ảnh minh họa: AI)

Vậy “chậm trễ” hay “chậm chễ” mới là cách viết đúng theo từ điển tiếng Việt? Bạn lựa chọn phương án nào? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp tiếp tục mang đến những câu hỏi thú vị, giúp độc giả rèn luyện tư duy logic và khả năng tập trung.