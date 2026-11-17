(VTC News) -

Bạn có nghĩ rằng một loài chim có thể nặng tới 10kg không? Khi nhắc đến chim, chúng ta thường liên tưởng đến những sinh vật nhỏ bé, nhẹ nhàng với đôi cánh có thể tung bay trên bầu trời. Thế nhưng, thế giới tự nhiên lại có không ít điều bất ngờ, bởi một số loài chim sở hữu thân hình to lớn và cân nặng vượt xa tưởng tượng của nhiều người.

Vậy đâu mới là loài chim có thể đạt trọng lượng lên tới 10kg? Liệu bạn có thể nhận ra ngay cái tên chính xác hay sẽ phải suy nghĩ thật lâu mới tìm được đáp án?

Hãy thử sức với câu đố vui hôm nay và chọn phương án mà bạn tin là đúng nhất nhé!

Bạn có biết loài chim nào nặng tới 10kg?(Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.