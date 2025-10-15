Bộ GD&ĐT dự kiến rút ngắn thời gian cấp bằng tốt nghiệp THPT

(VTC News) -

Đó là nội dung trong Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân vừa được Bộ GD&ĐT công bố, lấy ý kiến từ ngày 15 đến 25/10.

Dự thảo gồm 24 điều, giảm 10 điều so với quy chế trước, được hoàn thiện theo hướng ngắn gọn, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như xu thế chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

Trong đó, Dự thảo quy định thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (bản giấy) giảm từ 75 ngày xuống còn 30 ngày, thời hạn cấp bằng số chỉ còn 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Các văn bằng chứng chỉ khác cũng được cấp đồng thời bản giấy và bản số, giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và số hóa.

Thí sinh sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT bản số trong vòng 5 ngày và bản giấy trong 30 ngày

Dự thảo cũng cho phép ủy quyền cấp phó ký văn bằng, chứng chỉ nhằm giảm tải khối lượng công việc và quy định rõ cách xử lý trong các trường hợp đặc biệt như sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan cấp phát hoặc không còn người có thẩm quyền theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo điều chỉnh việc cấp bằng tốt nghiệp THCS bằng hình thức xác nhận hoàn thành chương trình THCS trong học bạ; bổ sung bằng trung học nghề và mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh bao gồm cả văn bằng, chứng chỉ của giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo cũng bỏ quy định Bộ GD&ĐT in phôi bằng và chứng chỉ, phân cấp cho Sở GD&ĐT hoặc giao cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ (đối với văn bằng, chứng chỉ giấy).

Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại các văn bản hiện hành được thay bằng quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, chứng chỉ; mẫu các sổ gốc cấp bằng, phụ lục sổ gốc cấp bằng, sổ cấp bản sao từ sổ gốc... được thay bằng quy định nội dung chính ghi trên các sổ này.

Theo Bộ GD&ĐT, những điều chỉnh này nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, bảo đảm quyền lợi người học, giảm khiếu nại, kiến nghị và nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý văn bằng, chứng chỉ.