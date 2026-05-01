Cháy nhà ở trung tâm TP.HCM, cụ ông 92 tuổi cùng ba phụ nữ được giải cứu

Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 225 Trần Hưng Đạo (nhà ở kết hợp kinh doanh).

Hiện trường vụ cháy nhà. (Ảnh: PC07)

Khoảng 23h53 ngày 30/4, đám cháy bùng phát tại khu vực gác lửng của căn nhà trên. Chỉ sau 3 phút nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Khu vực 1 đã điều động 8 xe chuyên dụng cùng 52 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Thời điểm này, khói khí độc bao trùm toàn bộ không gian, cắt đứt lối thoát của 4 người bên trong. Các chiến sĩ trinh sát lập tức triển khai mũi nhọn xuyên khói, tiếp cận và trấn an tinh thần, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn.

Cụ ông 92 tuổi được cảnh sát đưa ra khỏi đám cháy. (Ảnh: PC07)

Đồng thời, lực lượng chức năng sử dụng quạt hút khói công suất lớn để giải phóng khí độc, khống chế hoàn toàn ngọn lửa sau 5 phút, ngăn không để cháy lan sang các nhà lân cận.

Danh tính 4 người được cứu thoát gồm cụ ông N.T.Đ (92 tuổi, chủ nhà), bà N.T.P (70 tuổi, con chủ nhà) cùng hai người giúp việc là chị L.T.M.T (32 tuổi) và chị N.T.D (46 tuổi).