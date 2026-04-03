Chấn thương đầu gối, Vinh Hiển vẫn đánh bại tay vợt hàng đầu Australia

Sáng 3/4, trong trận tứ kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, dù phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế và băng bó ngay trên sân ở cuối game 1, Trương Vinh Hiển vẫn thi đấu đầy quả cảm để đánh bại tay vợt hàng đầu Australia Mitchell Hargreaves với tỷ số cách biệt, qua đó giành vé vào bán kết.

Ở set 1, Vinh Hiển nhập cuộc tự tin với những cú drive thuận tay uy lực, khai thác tốt khoảng trống để ghi điểm, sớm vươn lên dẫn 8-3. Mitchell chơi nỗ lực nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối đánh toàn diện của đối thủ. Trong khi đó, Mitchell Hargreaves cũng đáp trả bằng những pha bóng tốc độ và giàu sức mạnh. Cuối hiệp, Vinh Hiển gặp vấn đề ở đầu gối phải và phải băng bó ngay trên sân, nhưng vẫn giữ vững phong độ để khép lại hiệp 1 với chiến thắng 11-4.

Bước sang game 2, Vinh Hiển vẫn giữ được nhịp thi đấu thăng hoa. Những pha xử lý từ baseline (vạch cuối sân) với độ chính xác và độ khó cao liên tục được anh tung ra, khiến Mitchell Hargreaves lúng túng và mắc nhiều lỗi. Thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về tay vợt Việt Nam, khép lại game với chiến thắng cách biệt 11-2.

Chung cuộc, Trương Vinh Hiển thắng 2-0 đầy thuyết phục, qua đó giành vé vào bán kết. Anh cũng trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng này tại giải năm nay.

Mitchell Hargreaves được đánh giá là một trong những tay vợt hàng đầu của Australia, từng giành HCV đơn nam tại PPA Melbourne 2025. Trước đó, năm 2024, Mitch gây dấu ấn khi thâu tóm 2 HCV tại Australian Pickleball Championships, đồng thời giành thêm HCB ở nội dung đôi nam nữ tại PPA Tour Australia. Tay vợt người Australia cũng từng vô địch thế giới năm 2023. Anh là người góp phần đưa pickleball phát triển mạnh tại Australia.

Về phía Vinh Hiển, anh xuất thân từ quần vợt chuyên nghiệp, từng tham gia vòng loại Davis Cup trước khi chuyển sang pickleball giai đoạn 2022-2023. Với nền tảng kỹ thuật tốt và tinh thần thi đấu mạnh mẽ, anh nhanh chóng vươn lên nhóm tay vợt hàng đầu Việt Nam, tiệm cận top 20 khu vực.

Năm 2024, Vinh Hiển gây ấn tượng khi vô địch OB Open Pickleball Championships, đồng thời giành 3 huy chương tại giải châu Á. Anh cũng đăng quang TBS Cup Bình Phước và giành danh hiệu Siêu Cúp đơn nam chuyên nghiệp năm 2025.