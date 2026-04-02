Lý Hoàng Nam nén đau, tập tễnh đánh bại ngôi sao thế giới

Video: Lý Hoàng Nam đánh bại Christian Alshon

Tại vòng 16 giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, Lý Hoàng Nam tạo nên một trong những trận đấu kịch tính nhất giải khi ra sân với chân trái tập tễnh. Trong trạng thái đau đớn, tay vợt số một Việt Nam vẫn lì lợm chống trả, kéo trận đấu vào thế giằng co trước khi tạo nên màn lội ngược dòng khó tin.

Tuy những bước chạy khá chật vật nhưng từng cú drive thuận tay vẫn căng và chính xác, giúp anh vượt qua Christian Alshon sau 3 set kịch tính để giành vé vào tứ kết.

Ngay set 1, Hoàng Nam gặp bất lợi rõ rệt khi đối thủ người Mỹ áp đảo bằng những cú đánh tốc độ và khả năng bao sân. Ở thời điểm bị dẫn sâu 5-10, tay vợt Việt Nam bất ngờ thay đổi chiến thuật, chủ động lên lưới, liên tiếp bám đuổi bằng những cú drive thuận tay trước khi lội ngược dòng thắng 12-10.

Set 2 chứng kiến sự đáp trả mạnh mẽ từ Alshon. Tay vợt hạng 4 thế giới chơi gần như hoàn hảo, dồn Hoàng Nam vào thế bị động hoàn toàn. Những cú drive uy lực từ cả hai tay khiến đại diện Việt Nam không kịp trở tay, chấp nhận thất bại 0-11.

Lý Hoàng Nam đánh bại tay vợt hạt giống số 2 của giải đấu.

Bước vào set quyết định, kịch tính được đẩy lên cao trào. Khi tỷ số là 4-4, Hoàng Nam bắt đầu có dấu hiệu đau rõ rệt ở chân trái, nhiều lần phải di chuyển tập tễnh. Tuy vậy, anh vẫn kiên cường bám trụ, điều bóng hai góc sân để kéo giãn đối thủ.

Dù di chuyển khó khăn vì chấn thương, Hoàng Nam vẫn nhiều lần thành công ngăn cản Alshon tận dụng match point. Khoảnh khắc quyết định đến khi Alshon đánh bóng ra ngoài, khép lại set 3 với tỷ số 12-10 nghiêng về tay vợt Việt Nam.

Trước đó không lâu, Hoàng Nam trải qua trận chiến căng thẳng với Phạm Xuân Vũ. Dù khởi đầu khó khăn, anh vẫn ngược dòng thắng 9-11, 11-6, 11-1, gần như không có thời gian hồi phục trước khi bước vào cuộc đối đầu với Alshon.

Christian Alshon là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của pickleball thế giới hiện tại. Ở PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, anh được xếp hạt giống số 2 của giải nội dung đơn nam.

Xuất thân từ quần vợt, pick thủ người Mỹ từng giành chức vô địch NCAA và nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi chuyển sang pickleball chuyên nghiệp. Sở hữu thể hình lý tưởng, sải tay dài cùng lối chơi bùng nổ, Alshon đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống đánh nhanh và kiểm soát khu vực gần lưới.

Không chỉ có kỹ thuật toàn diện, Alshon còn nổi bật ở khả năng duy trì cường độ thi đấu cao và gây áp lực liên tục lên đối thủ. Phong cách này đã giúp anh vươn lên vị trí số 4 thế giới, đồng thời trở thành một trong những ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu lớn. Trước đó, tại bán kết Malaysia Cup 2025, chính Alshon là người đánh bại Hoàng Nam với tỷ số 2-0.

Vì vậy, chiến thắng lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn là màn “đòi nợ” đầy bản lĩnh của tay vợt Việt Nam. Từ nền tảng của một tay vợt tennis hàng đầu, Lý Hoàng Nam đang cho thấy sự thích nghi ấn tượng ở pickleball.

Năm 2025, anh đăng quang giải vô địch quốc gia nội dung đơn nam, sau đó giành danh hiệu quốc tế đầu tiên tại PPA Asia Tour Hàng Châu. Cùng với hạng Ba tại Malaysia Cup và ngôi á quân Vietnam Open 2025, Hoàng Nam nhanh chóng lọt vào top 20 thế giới chỉ sau một năm chuyển sang thi đấu pickleball.