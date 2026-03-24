Lý Hoàng Nam giành danh hiệu pickleball chưa từng có

Tối 23/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, gala Vietnam Pickleball Awards (VPA) 2025 đã diễn ra, đánh dấu lần đầu Việt Nam có một hệ thống giải thưởng chính thức nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể và tổ chức có đóng góp nổi bật cho pickleball trong năm. Gala có tổng cộng 18 phần trao danh hiệu.

Ở hạng mục được chú ý nhất - “Nam vận động viên xuất sắc nhất năm”, Lý Hoàng Nam được xướng tên với 89,55 điểm. Anh vượt qua nhiều ứng viên đáng chú ý để giành vị trí số một. Danh sach đề cử ở hạng mục này không có một số cái tên nổi tiếng như Quang Dương, Phúc Huỳnh.

Điểm số của các tay vợt được tính dựa trên bình chọn của cộng đồng, ban giám khảo và hội đồng chuyên môn. Điều bất ngờ là Lý Hoàng Nam không phải đề cử được cổ động viên bình chọn nhiều nhất. Vị trí này thuộc về Trần Ngọc Triệu (7.672 phiếu, hơn Lý Hoàng Nam 69 phiếu).

Năm 2025 trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tay vợt sinh năm 1997 khi anh chuyển hướng sang pickleball và nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Anh lần lượt đăng quang nội dung đơn nam tại Giải vô địch quốc gia, trước khi tạo dấu ấn ở đấu trường quốc tế với chức vô địch PPA Asia Tour tại Hàng Châu (Trung Quốc) - danh hiệu quốc tế đầu tiên của anh ở môn thể thao này.

Bên cạnh đó, Hoàng Nam còn giành hạng Ba tại PPA Malaysia Cup, qua đó góp mặt trong top 3 châu Á. Anh cũng về nhì tại PPA Asia Vietnam Open 2025 và đặc biệt lọt top 20 thế giới chỉ sau một năm chuyển sang thi đấu pickleball. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật từ quần vợt và ý chí thi đấu bền bỉ giúp cựu tay vợt tennis số một Việt Nam nhanh chóng khẳng định vị thế hàng đầu.

Bên cạnh đó, Sophia Phương Anh cũng là cái tên gây ấn tượng mạnh tại lễ trao giải khi giành cú hat-trick danh hiệu. Cô được vinh danh ở 3 hạng mục gồm: “Nữ VĐV xuất sắc nhất năm”, “Đôi VĐV nữ xuất sắc nhất năm” (cùng Sophia Huỳnh Trần) và “Đôi VĐV nam - nữ xuất sắc nhất năm” (cùng Lê Xuân Đức).

Ở hạng mục cá nhân, Sophia Phương Anh vượt qua các đối thủ đáng gờm như Trúc Panda và Bình Rafa. Đồng thời, cô cũng khẳng định sự toàn diện khi thống trị cả nội dung đôi nữ lẫn đôi nam - nữ, trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của pickleball Việt Nam trong năm 2025.