Video: Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, khách được mua tối đa 2 chỉ, nhận vàng ngay.
Chiều 25/3, một số cửa hàng vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tạm ngừng giao dịch để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng. Thông tin này khiến nhiều khách hàng, đặc biệt là những người đang giữ giấy hẹn nhận vàng, không khỏi sốt ruột.
Tuy nhiên sau đó, Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí ngay giữa đêm và cho biết các cửa hàng trên sẽ mở trở lại, phục vụ khách từ 12h ngày 26/3.
Theo ghi nhận, khoảng 11h30 trưa nay, hai cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) đã đông kín khách, nhiều người tập trung chờ đến giờ mở cửa để được mua - bán vàng.
Nhiều khách chưa thể nhận vàng như đã hẹn vào chiều 25/3, hôm nay cũng đã có mặt để hoàn tất giao dịch.
Phiếu hẹn nhận vàng của khách đã đặt tiền mua từ trước.
Đúng 12h, nhân viên cửa hàng kiểm tra giấy hẹn và lần lượt cho khách đã có giấy nhận vàng vào bên trong để thực hiện giao dịch.
Sau khi nhận được vàng, nhiều khách không giấu được sự nhẹ nhõm. Một phụ nữ chia sẻ, khi nghe tin cửa hàng bất ngờ đóng cửa, chị cùng gia đình rất lo lắng vì đã góp hơn 200 triệu đồng để mua vàng, sợ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến quyền lợi.
Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng thông báo tới những khách có nhu cầu mua vàng về mức giá giao dịch, đồng thời cho biết các giao dịch trên 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản. Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn và được nhận ngay.
Khách ùn ùn đổ về, xếp hàng dài từ trong ra ngoài cửa hàng để chờ đến lượt mua - bán vàng.
Sau thời gian gián đoạn do cửa hàng tạm ngừng giao dịch, trưa nay nhiều khách cũng tranh thủ đến lựa chọn các sản phẩm vàng trang sức.
Tại thời điểm trưa nay, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 172 – 175,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi vàng miếng SJC được giao dịch quanh mốc 172 - 175 triệu đồng/lượng.
