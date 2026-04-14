Apple MacBook Neo chip A18 Pro - Hiệu năng mạnh, giá dễ tiếp cận

MacBook đầu tiên chạy chip iPhone, bước đột phá của Apple

Apple MacBook Neo chip A18 Pro đánh dấu bước ngoặt của dòng Mac khi lần đầu dùng chip A-series từ iPhone. Con chip này được dùng trên iPhone 16 Pro năm 2024, tiến trình 3nm thế hệ hai của TSMC. Phiên bản trên MacBook Neo gồm 6 nhân CPU, 5 nhân GPU và 16 nhân Neural Engine, có tinh chỉnh để tối ưu chi phí.

Hiệu năng thực tế của máy vẫn rất ấn tượng trong nhiều tác vụ hàng ngày. Theo các thử nghiệm thực tế, Macbook Neo vượt trội hơn M1 Air gần 50% về hiệu năng đơn nhân. Về hiệu năng đa nhân, hai dòng máy này cho kết quả tương đương nhau.

MacBook Neo được trang bị dòng chip A-series cao cấp của iPhone.

Những điểm nhấn của chip A18 Pro trên MacBook Neo

A18 Pro trên MacBook Neo mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý về hiệu năng và khả năng xử lý AI. Đây là bước đột phá giúp Apple mở rộng giới hạn trải nghiệm trên dòng Mac phổ thông.

Đảm bảo hiệu năng và phản xạ thông minh

Apple MacBook Neo chip A18 Pro thu hút nhờ khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị với Neural Engine 16 nhân. Các tính năng như tóm tắt ghi chú, chỉnh sửa ảnh, hỗ trợ viết lách hay tích hợp ứng dụng đều hoạt động offline, đảm bảo quyền riêng tư.

Với học sinh, sinh viên, đây là lợi thế lớn khi có thể tóm tắt tài liệu, làm thuyết trình và nghiên cứu nhanh chóng. Mọi thao tác đều chạy trơn tru ngay trên máy, không cần đưa dữ liệu lên mạng. Nhờ vậy, thông tin học tập được giữ kín hơn và việc sử dụng cũng tiện lợi, hiệu quả hơn.

Thiết kế và màn hình được hoàn thiện đồng bộ

Apple MacBook Neo chip A18 Pro sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, độ phân giải cao, độ sáng 500 nit và hiển thị tới 1 tỷ màu. Thiết kế viền đều không notch giúp tổng thể hiện đại, cân đối và mang lại trải nghiệm hiển thị tốt hơn.

Màn hình sắc nét, trải nghiệm mượt mà.

Máy nổi bật với 4 tùy chọn màu trẻ trung, đi kèm bàn phím đồng bộ và vỏ nhôm nguyên khối nhẹ, bền. Bên cạnh đó, camera 1080p, mic khử ồn và loa Spatial Audio giúp nâng cao trải nghiệm học tập, làm việc và giải trí hàng ngày.

Pin khỏe, đáng tiền ở phân khúc tầm trung

Thời lượng pin lên đến 16 giờ xem video là con số ấn tượng ở phân khúc này. Người dùng có thể trải qua cả một ngày học tập hoặc làm việc mà không cần lo tìm ổ cắm điện, điều mà rất ít laptop khác cùng phân khúc làm được.

Nhưng điểm gây sốc của Apple MacBook Neo chip A18 Pro chính là mức giá. Khởi điểm chỉ từ 16.490.000 đồng tại Việt Nam cho cấu hình 8GB RAM và 256GB SSD. Đây là mức giá thấp chưa từng có trong lịch sử MacBook, thấp hơn cả MacBook Air ở thời điểm ra mắt, trong tầm tay của học sinh, sinh viên và người dùng phổ thông.

Hệ điều hành macOS với hiệu năng mạnh mẽ

macOS là hệ điều hành được Apple phát triển riêng cho máy Mac, nổi bật với giao diện thân thiện và khả năng vận hành mượt mà. Người dùng có thể dùng Safari, Ảnh, Tin Nhắn hay FaceTime với những ứng dụng đã tích hợp sẵn như trên điện thoại.

Bên cạnh đó, macOS còn được nâng cấp với các tính năng thông minh như Công Cụ Viết hay Dịch Trực Tiếp, giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng. Hệ thống cũng chú trọng bảo mật với cơ chế mã hóa hiện đại, khả năng ngăn chặn vi-rút hiệu quả và các bản cập nhật tự động nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng.