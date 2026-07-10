CĐV Na Uy xếp hàng hơn nửa cây số mua áo đấu Haaland

(VTC News) -

Toàn bộ mẫu áo đấu của đội tuyển Na Uy đã được bán hết trong hệ thống phân phối của các cửa hàng bán lẻ trước cuộc đối với đội tuyển Anh. Các cổ động viên giờ đây phải “săn lùng” chiếc áo đấu vốn rất dễ mua vào ngày thường.

Báo chí Na Uy dẫn chứng trường hợp của một cửa hàng Torshov Sport tại thủ đô Oslo. Ngày 7/7, họ thông báo mở bán thêm áo đấu của Haaland và đồng đội. Ngay lập tức, một hàng dài người hâm mộ xếp hàng ước tính khoảng 600 mét. Dòng người phải xếp hàng vòng quanh nhiều dãy phố để đợi chiếc áo đấu này. Cá biệt có trường hợp còn phải chờ đến 12 tiếng và cắm trại qua đêm.

Áo đấu của đội tuyển Na Uy cháy hàng.

Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) thừa nhận đã đánh giá sai thực tế nhu cầu đối với các bộ trang phục đội tuyển quốc gia. Thực tế, áo đấu của Halaand liên tục trong tình trạng “cháy hàng” ở hệ thống của Nike - nhà tài trợ trang phục đội tuyển Na Uy. Sau khi Haaland đánh bại Brazil, sức nóng của chiếc áo đấu càng lớn hơn.

Anders Lilleberg, quản lý cửa hàng, mô tả bầu không khí lúc này là điều chưa từng thấy trước đây. “Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến bầu không khí nào náo nhiệt như bây giờ. Thật sự quá tuyệt vời”.

Một phát ngôn viên của Nike cho biết công ty “hiểu được sự thất vọng” của người hâm mộ và đang nỗ lực cải thiện nguồn cung. Dự kiến sẽ có thêm các lô hàng áo đấu đến Na Uy trong những ngày tới.

Đội tuyển Na Uy đang trải qua hành trình tuyệt vời khi đánh bại Brazil và giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2026. Haaland đã ghi 7 bàn, chỉ còn kém Mbappe và Messi đúng một pha lập công. Anh cho rằng cuộc đọ sức với tuyển Anh là “trận đấu quan trọng nhất cuộc đời”. Haaland cho rằng Anh mạnh hơn Na Uy nhưng đội bóng yếu vẫn có cơ hội thắng.

Đại diện Bắc Âu sẽ chạm trán đội tuyển Anh ở vòng tứ kết lúc 4h ngày 12/7 (theo giờ Việt Nam).