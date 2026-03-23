Dat Bike là công ty sản xuất xe máy điện của Việt Nam, sáng lập vào năm 2019 bởi ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn – một kỹ sư phần mềm tài năng từng đạt nhiều giải quốc gia và quốc tế về lĩnh vực công nghệ.

Dat Bike hình thành với mong muốn tạo ra xe điện do chính kỹ sư người Việt thiết kế và sản xuất, giúp người dùng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện mà không phải đánh đổi quá nhiều về công suất lẫn tốc độ.

Sản phẩm đầu tay của Dat Bike là Weaver. Trong năm đầu khởi nghiệp, Dat Bike Weaver đã đạt kiểm định của Bộ Giao thông Vận tải, được công nhận là chiếc xe máy điện “Made in Vietnam” đầu tiên có công suất và tốc độ sánh ngang xe máy xăng.

Weaver 200 là phiên bản nâng cấp của Weaver. Dat Bike tin tưởng Weaver 200 là chiếc xe điện “nhanh hơn, xa hơn”, mang lại cho người dùng nhiều trải nghiệm tiện ích chứ không đơn thuần là một phương tiện để di chuyển.

Dòng xe Dat Bike Quantum là dòng xe máy điện cao cấp, nổi bật với khả năng di chuyển quãng đường xa lên đến 285km/lần sạc (trên phiên bản S1, S2) và công suất động cơ mạnh mẽ tới 7.000W. Dòng xe này có thiết kế hiện đại, tốc độ tối đa 90-100 km/h, tích hợp nhiều tính năng thông minh như phanh CBS, Cruise Control và sạc nhanh, mang lại giải pháp thay thế xe xăng hiệu quả.

Với dung tích cốp rộng rãi, thoải mái cho nhiều vật dụng, đồ dùng hay đồ gửi ship, dòng xe này được tài xế xe công nghệ hay những người di chuyển nhiều trong thành phố đánh giá cao.

Bảng giá xe máy điện Dat Bike

Dòng xe Giá Dat Bike Weaver 39.900.000 Đ Dat Bike Weaver 200 54.900.000 Đ Dat Bike Weaver++ 65.900.000 Đ Dat Bike Quantum 48.900.000 Đ; phiên bản trắng & xám – 49.900.000đ QUANTUM S1 49.900.000đ; Màu trắng & xám – 50.900.000đ QUANTUM S2 42.900.000đ; Màu trắng & xám – 43.900.000đ QUANTUM S3 34.900.000đ; Màu trắng & xám – 35.900.000đ