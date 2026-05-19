Brazil đưa Neymar dự World Cup 2026

Rạng sáng 19/5 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá Brazil tổ chức buổi họp báo công bố đội hình dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti quyết định điền tên Neymar vào danh sách chính thức của đội tuyển Brazil gồm 26 cầu thủ.

Quyết định được ông Ancelotti đưa ra sau khi chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của Neymar khi trở về đội bóng quê nhà Santos và thi đấu thành công. Tiền đạo sinh năm 1992 cho thấy khát khao tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Sau giai đoạn đáng quên tại Al Hilal (Ả Rập Xê Út), Neymar trở về Brazil khoác áo câu lạc bộ Santos từ tháng 1/2025. Chấn thương nặng liên tiếp trong những năm gần đây khiến Neymar sa sút rõ rệt nhưng anh vẫn là cầu thủ được yêu mến hàng đầu ở quê nhà.

Tại mùa giải 2025, Neymar ghi 11 bàn và có 4 kiến tạo cho Santos - giúp đội bóng này trụ hạng ở Serie A sau những trận đấu cuối cùng. Sang đến năm 2026. ngôi sao này ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo trong 15 lần ra sân. Santos tạo mọi điều kiện tốt nhất để Neymar tỏa sáng và không dính chấn thương.

Ngoài một vài trường hợp chấn thương đáng tiếc, huấn luyện viên Ancelotti vẫn có trong tay dàn hào thủ như Ederson, Alisson Becker trong khung gỗ. Gabriel Magalhaes và Marquinhos sẽ là thủ lĩnh hàng phòng ngự. Các tiền vệ trung tâm hàng đầu như Bruno Guimaraes, Casemrio đều có mặt. Ngoài ra, ông Ancelotti vẫn tin tưởng các cựu binh như Lucas Paqueta hay Fabinho.

Trên hàng công, Brazil cũng không thiếu ngôi sao. Matheus Cunha (Man Utd), Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) đều đóng vai trò quan trọng khi Neymar vắng mặt vì chấn thương. Một vài tài năng trẻ nổi bật như Endrick (Lyon) hay Rayan (Bournemouth) được trao cơ hội thử sức.

Tại World Cup 2026, Brazil nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland. Cả 3 trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đều diễn ra tại Mỹ.

Brazil là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần lên ngôi vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Tại World Cup 2026, Brazil vượt qua vòng loại ở vị trí thứ 5 của khu vực Nam Mỹ (thắng 8, hòa 4, thua 6).

Trên bảng xếp hạng FIFA, Brazil hiện xếp thứ 6. Ở lần gần nhất tham dự World Cup, Brazil lọt vào tứ kết và thua Croatia sau loạt luân lưu.