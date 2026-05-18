Ngã gục sau khi đánh bại đối thủ, võ sĩ 28 tuổi qua đời vì chấn thương não

Cựu vô địch boxing của Zimbabwe Ndodana Ncube đã qua đời vào ngày 16/5 tại một bệnh viện ở Mpumalanga (Nam Phi) sau khi không thể qua khỏi cơn đột quỵ hứng chịu từ trận đấu hồi tháng 3 năm nay.

Ndodana Ncube, nhà vô địch hạng siêu lông, trước đó đã phải trải qua một ca phẫu thuật não khẩn cấp để lấy cục máu đông. Ndoda Ncube đã đổ gục xuống ngay khi trận đấu boxing nghẹt thở kết thúc cách đây gần 2 tháng.

Võ sĩ người Zimbabwe giành chiến thắng tính điểm ở trận đấu này. Võ sĩ người Zimbabwe đã rơi vào trạng thái hôn mê sau khi va chạm đầu cực mạnh với đối thủ Lunga Stimela tại Hội trường Cộng đồng Eastdene ở Nam Phi.

Trận đấu nói trên diễn ra vào ngày 27/3. Ndodana Ncube được tiến hành phẫu thuật não ngay ngày hôm sau, 28/3. Trước đó, Ủy ban Kiểm soát Boxing và Vật Quốc gia Zimbabwe (ZNBWCB) tuyên bố rằng Ncube hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu và đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra y tế bắt buộc.

Ndodana Ncube qua đời sau khoảng thời gian hôn mê

Sau gần 2 tháng điều trị, Ncube qua đời ở tuổi 28. Anh ra đi và để lại bảng thành tích chuyên nghiệp là 11 thắng, 8 thua và 3 hòa.

Ncube đã bước lên sàn đấu chuyên nghiệp một cách ấn tượng vào ngày 10/3/2018, khi hạ đo ván (knockout) Tranos Zihove tại Raylton Sports Club. Anh tiếp tục giành được đai vô địch hạng siêu lông quốc gia vào cuối năm đó. Ncube từng có cơ hội tranh đai vô địch Liên đoàn Quyền anh Châu Phi (ABU), nhưng đã để thua võ sĩ người Namibia, Flame Nangolo vào năm 2022.

Ủy ban Kiểm soát Quyền anh và Vật Quốc gia Zimbabwe (ZNBWCB) cùng Bộ Thể thao, Giải trí, Nghệ thuật và Văn hóa nước này đã gửi lời chia buồn sâu sắc. "Sự ra đi của anh ấy là một tổn thất to lớn đối với giới quyền anh, cộng đồng thể thao nói chung và toàn thể quốc gia", ZNBWCB viết. "Ndodana sẽ luôn được nhớ đến vì sự cống hiến, lòng dũng cảm, tính kỷ luật và những đóng góp của anh cho môn quyền anh tại Zimbabwe. Kể từ thời điểm anh gặp chấn thương trong trận đấu, Chính phủ, thông qua Bộ và ZNBWCB, đã cam kết hoàn toàn trong việc đảm bảo anh nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ y tế tốt nhất có thể”.

Nhà tổ chức quyền anh nổi tiếng Stalin Mau Mau đến nay vẫn chưa thể tin vào sự thật về cái chết của Ncube. "Búa Đen (biệt danh của Ncube), hãy yên nghỉ nhé Vhudzijena. Thật là một tin vô cùng đau buồn. Cái tên Ncube sẽ mãi khắc sâu trong lịch sử quyền anh Zimbabwe. Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần trong hành trình quyền anh của cậu", ông Stalin Mau Mau chia sẻ.

Trang Skyzmetroradio cho biết: “Cái chết của Ncube được dự đoán sẽ làm gia tăng các cuộc tranh luận về vấn đề an toàn cho võ sĩ trong các môn thể thao đối kháng trên khắp khu vực. ZNBWCB cam kết sẽ có hành động cụ thể, khẳng định Bộ và Ủy ban “vẫn kiên định trong việc tăng cường phúc lợi cho vận động viên, tiêu chuẩn an toàn và công tác chuẩn bị y tế trong các môn thể thao đối kháng".