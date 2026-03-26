Căn nhà siêu hẹp có bề ngang chỉ 63cm

Tham quan ngôi nhà siêu mỏng nhưng vẫn đầy đủ công năng, tiện ích.

Tại huyện Aucallama, thuộc tỉnh Huaral, miền Bắc Peru, một công trình kỳ lạ đang thu hút sự chú ý của những người đam mê kiến trúc và khách du lịch thập phương. Đó là căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng chiều rộng chỉ vỏn vẹn 63cm. Con số này không chỉ phá vỡ các tiêu chuẩn thông thường về không gian sống mà còn thiết lập cột mốc mới trong lịch sử những công trình kiến trúc siêu nhỏ trên toàn cầu.

Thực tế, xu hướng nhà ở tối giản và không gian sống siêu nhỏ (tiny house) đã nhen nhóm và phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm trở lại đây. Khi quỹ đất tại các đô thị ngày càng hạn hẹp và chi phí sinh hoạt leo thang, nhu cầu về không gian sống tinh gọn, hiệu quả đã trở thành bài toán cấp thiết.

Tuy nhiên, căn nhà tại Aucallama đã đẩy khái niệm này lên một tầm cao mới, hay nói đúng hơn là một giới hạn "siêu mỏng" chưa từng có. Công trình có chiều rộng 63cm, chiều dài 10m được thiết kế để cung cấp đầy đủ các tiện ích của một ngôi nhà hiện đại. Tất cả gói gọn trong không gian 2 tầng, 1 tum dù bề ngang chỉ tương đương 3 gang tay.

Ngôi nhà siêu mỏng thu hút du khách hiếu kỳ đến tham quan Peru.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người có thể lầm tưởng đây chỉ là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ngoài trời, nhưng thực tế "ngôi nhà hẹp nhất thế giới" này sở hữu công năng đáng kinh ngạc. Bên trong diện tích khiêm tốn ấy là sự hiện diện của hầu hết các trang thiết bị hiện đại.

Ngôi nhà được phân bổ thông minh với đầy đủ các khu vực chức năng bao gồm phòng tắm, bếp, phòng ăn, hành lang, phòng ngủ, phòng làm việc và khu vực giặt giũ. Đặc biệt, công trình còn có hai cầu thang bộ kết nối hai tầng lầu, sự sắp xếp kỳ công đến mức khó tin trong không gian tí hon.

Với cấu trúc hẹp đặc trưng kết hợp những tông màu rực rỡ, bắt mắt, căn nhà nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng du lịch mới của vùng Huaral.

Tọa lạc ngay đối diện quảng trường chính của Aucallama, ngôi nhà luôn mở cửa chào đón những vị khách hiếu kỳ. Tuy nhiên, do đặc thù về kích thước, việc tham quan bên trong gặp không ít trở ngại. Không gian quá hẹp khiến hai người khó có thể cùng di chuyển hoặc quan sát nội thất một lúc, tạo nên trải nghiệm độc nhất vô nhị nhưng cũng đầy thử thách cho khách tham quan.

Cha đẻ của công trình độc đáo này là kiến trúc sư Fabio Moreno. Thông qua tác phẩm của mình, Moreno muốn gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc về phong cách sống. Theo anh, hạnh phúc đích thực không hề phụ thuộc vào diện tích hay sự bề thế của ngôi nhà, mà nằm ở khả năng tối ưu hóa và trân trọng từng khoảng không gian mà chúng ta đang có.

Fabio Moreno đã gửi hồ sơ đăng ký lên Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness để xác lập danh hiệu "Căn nhà hẹp nhất thế giới". Dù quá trình thẩm định có thể kéo dài do các thủ tục đo đạc thực tế và kiểm tra hồ sơ kỹ thuật nghiêm ngặt, Moreno vẫn bày tỏ sự tự tin cao độ về khả năng giành kỷ lục.

Nếu thành công, ngôi nhà 63cm này không chỉ là niềm tự hào của Peru mà còn là một minh chứng sống động cho sức sáng tạo không giới hạn của con người trong việc chinh phục không gian.