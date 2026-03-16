Cận cảnh vòng xoay ùn tắc bậc nhất TP.HCM, được đề xuất tháo dỡ

Nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM, vòng xoay Điện Biên Phủ với tháp đồng hồ bốn mặt là hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ người dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, khu vực này đang trở thành một trong những điểm ùn tắc giao thông phức tạp, buộc cơ quan chức năng phải nghiên cứu phương án tháo dỡ để tổ chức lại giao thông.
Vòng xoay Điện Biên Phủ là nút giao của các tuyến đường Điện Biên Phủ - Hoàng Sa - Nguyễn Bỉnh Khiêm, đóng vai trò kết nối cửa ngõ phía Đông với khu trung tâm TP.HCM. Ở giữa vòng xoay là tháp đồng hồ công cộng bốn mặt, cao khoảng 16 m, từ lâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc đối với người dân thành phố.
Công trình được xây dựng cách đây hơn hai thập kỷ, có đường kính khoảng 60 m, xung quanh trồng nhiều cây xanh. Hiện khu vực này không lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện di chuyển theo nguyên tắc vòng xoay để quay đầu hoặc rẽ vào các tuyến đường lân cận.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News vào sáng đầu tuần, lượng phương tiện từ đường Điện Biên Phủ đổ về vòng xoay rất đông, khiến tình trạng ùn ứ giao thông diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.
Nguyên nhân được xác định là dù vòng xoay có diện tích khá lớn, nhưng phần mặt đường dành cho xe lưu thông lại hạn chế. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện trên trục Điện Biên Phủ theo hướng từ cầu vượt Hàng Xanh đổ vào vòng xoay rồi rẽ trái sang đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông.
Dòng xe này thường xuyên xung đột với phương tiện đi trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ Đinh Tiên Hoàng về cầu vượt Hàng Xanh, khiến giao thông tại khu vực vòng xoay dễ rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
Bà Thu Hằng (ngụ phường Phước Long) cho biết tình trạng kẹt xe tại khu vực này đã diễn ra trong nhiều năm qua, đặc biệt vào buổi sáng và chiều tối. “Ở đây giờ cao điểm thường kẹt cứng. Nếu tháo dỡ thì cũng hơi tiếc vì tháp đồng hồ đã quá quen thuộc với người dân. Tôi mong thành phố có phương án vừa giữ được biểu tượng, vừa giảm tình trạng kẹt xe”, bà Hằng chia sẻ.
Để giảm nguy cơ ùn tắc, trước đây lực lượng chức năng từng đề xuất phương án cải tạo vòng xoay theo hướng thu hẹp đường kính, qua đó tăng diện tích mặt đường cho phương tiện lưu thông và hạn chế xung đột giữa các dòng xe.
Ngoài ra, các đơn vị cũng tính đến phương án lắp đặt biển báo hướng dẫn từ xa nhằm phân luồng phương tiện đi vào các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai hoặc Lê Duẩn theo lộ trình khác, giảm áp lực giao thông cho khu vực vòng xoay.
Trước đó, TP.HCM từng nghiên cứu phương án lắp đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Tuy nhiên, việc bố trí vạch dừng phù hợp gặp nhiều khó khăn, bởi nếu tổ chức giao thông không hợp lý, dòng xe có thể dồn ứ ngay trên cầu Điện Biên Phủ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, sở Xây dựng phối hợp với Phòng CSGT Công an TP.HCM triển khai một số giải pháp tạm thời, như mở thêm hướng rẽ tại giao lộ Nguyễn Cửu Vân nhằm giảm tốc độ dòng xe từ cầu vượt Hàng Xanh đổ vào vòng xoay.
Dù vậy, theo ghi nhận thực tế, tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực này vào giờ cao điểm vẫn chưa được cải thiện đáng kể, khiến phương án tổ chức lại giao thông, trong đó có đề xuất tháo dỡ vòng xoay, tiếp tục được các cơ quan chức năng nghiên cứu.
