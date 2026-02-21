Nhiều cao tốc, quốc lộ phía Nam ùn tắc, người dân loay hoay tìm đường về nhà

(VTC News) -

Chị Lê Mai (ngụ xã Củ Chi, TP.HCM) cho biết chị cùng gia đình di chuyển từ phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) về TP.HCM. Tuy nhiên, tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tạm cấm phương tiện lưu thông, nên gia đình phải chuyển hướng đi Quốc lộ 1A để về thành phố. Dù vậy, Quốc lộ 1A cũng ùn tắc tại nhiều điểm, phương tiện di chuyển rất chậm.

Nhiều cao tốc ở khu vực phía Nam kẹt xe kéo dài. (Ảnh: Đ.V)

"Bình thường từ Phan Thiết về TP.HCM chỉ mất 2,5 giờ, nhưng hôm nay cả nhà đi 4 tiếng đồng hồ vẫn còn ở địa phận tỉnh Đồng Nai", chị Mai nói.

Theo chị Mai, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lộc, xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) hiện có rất nhiều điểm kẹt xe. Người dân di chuyển qua đoạn đường này cần chú ý lịch trình phù hợp.

Đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được chặn lại. (Ảnh: Đ.V)

Anh Nguyễn Văn Thành (ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM) cho biết, chiều mùng 5 Tết, anh và gia đình di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng về nhà. Do cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị chặn lại nên anh di chuyển về nhà bằng Quốc lộ 51. Tuy nhiên, Quốc lộ 51 cũng có rất đông phương tiện, kẹt xe kéo dài.

“Kẹt xe như thế này thì không biết bao giờ mới về đến nhà, cả nhà tôi đã lưu thông trên Quốc lộ 51 hơn 3 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tới", anh Thành chia sẻ.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương có rất đông phương tiện từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ hướng về TP.HCM. (Ảnh: Đ.V)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ tại phía Nam bị kẹt xe kéo dài, ùn tắc nghiêm trọng. Điển hình như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Quốc lộ 1A đoạn qua phường Long An và xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh), Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) và tỉnh Đồng Nai, đường DT769 hướng từ Đồng Nai về TP.HCM tình trạng kẹt xe kéo dài...

Lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, phân luồng ở các nút giao có đông phương tiện. (Ảnh: Đ.V)

Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết, mùng 5 và mùng 6 Tết là những ngày cao điểm người dân di chuyển, trở lại sau kỳ nghỉ. Đội tuần tra đã chủ động lên kế hoạch, phân luồng, điều tiết giao thông.

Theo đó, khi cao tốc xuất hiện mật độ phương tiện quá lớn, lực lượng chức năng sẽ điều tiết xe xuống các tuyến quốc lộ. Cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT cũng phối hợp với lực lượng giao thông tại các địa phương để hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình phù hợp hơn.