Xe tải tông nhau trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử nạn

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 27+750 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa phận xã Hải Lăng vào khoảng 5h40 ngày 14/5.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, xe tải BKS 90H-018.xx kéo theo xe tải 37C-054.xx do anh L.H.P (28 tuổi, ngụ xã Bình Lục 1, tỉnh Ninh Bình) điều khiển cùng một người khác lưu thông theo hướng Bắc - Nam cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Hiện trường xe tải tông nhau trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm 2 người tử nạn. (Ảnh: MXH)

Khi đến địa điểm trên, xe tải của anh L.H.P. xảy ra va chạm với xe tải BKS 51C-460.xx, di chuyển theo hướng ngược lại. Hai người (chưa rõ danh tính) trên xe tải BKS 51C-460.xx tử vong tại hiện trường.

Cũng liên quan đến tai nạn trên cao tốc, hôm qua (13/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lâm Tới (SN 1982, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/12/2025, ông Tới điều khiển xe tải BKS 89H-085.22 lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến khu vực cầu Phú Mậu, đoạn Km13+555 tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc xã Khe Tre, TP Huế) - nơi tổ chức thi công hạ tầng giao thông và có đặt biển cảnh báo nguy hiểm, xe tải do ông Tới điều khiển tông vào ô tô bán tải BKS 43C-262.xx chạy cùng chiều phía trước.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe bán tải có 4 người; 3 người bị thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 18%. Hai phương tiện hư hỏng nặng, tổng thiệt hại tài sản hơn 637 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc tài xế Trần Lâm Tới điều khiển phương tiện qua khu vực đang thi công mở rộng cao tốc, nhưng không tuân thủ quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngoài ra, tài xế còn thiếu quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng xe để bảo đảm an toàn giao thông, dẫn tới vụ tai nạn.