Nút giao kẹt xe bậc nhất TP.HCM tăng tốc thi công sau nhiều lần chậm tiến độ

Bên cạnh các hạng mục cầu, hệ thống đường gom gồm tuyến số 1, số 2 và số 3 thuộc giai đoạn 3 của dự án cũng có chuyển biến rõ rệt. Trong đó, tuyến số 2 chạy từ phà Cát Lái, men theo dưới dạ cầu Kỳ Hà 3 rồi tiếp tục đi qua dưới dạ các cầu Mỹ Thủy 1, Mỹ Thủy 2, Mỹ Thủy 3 và hướng đến khu vực cầu Kỳ Hà 2, hiện được đơn vị thi công san ủi mặt bằng, tạo hình nền đường.