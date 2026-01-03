Thi công xuyên Tết, cắt gọt nhà mặt phố Đê La Thành để mở rộng đường Vành đai 1

Anh Đỗ Đức Nguyên cho biết, để phục vụ việc tháo dỡ và sửa chữa, gia đình anh phải dồn toàn bộ đồ đạc về phần phía trước ngôi nhà, nhường không gian phía sau cho việc thi công. Do nhiều hạng mục được triển khai cùng lúc, khu vực sinh hoạt những ngày này phát sinh nhiều bụi, song gia đình anh xác định đây là giai đoạn cần thiết nên chấp nhận, không ca thán. Ngôi nhà của anh Nguyên có chiều dài khoảng 10m, trong đó hơn 1,5m thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. “Năm nay, gia đình tôi không về quê dịp Tết Dương lịch, ở lại để dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống”, anh Nguyên nói.