Cận cảnh sân bay Long Thành ngổn ngang, vắng bóng công nhân

Vừa qua, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai Dự án thành phần 3 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Theo đánh giá của ACV, tiến độ tổng thể của dự án vẫn hướng tới mục tiêu hoàn thành khai thác kỹ thuật vào tháng 9/2026 và vận hành thương mại trong quý IV/2026. Tuy nhiên, quá trình thi công đang phát sinh nhiều khó khăn cần sớm được tháo gỡ.
Một trong những vấn đề đáng chú ý là tình trạng thiếu hụt nhân lực tại công trường.Thực tế đã xảy ra tình trạng một số kỹ sư, công nhân nghỉ việc giữa chừng, chuyển sang công trình khác.
Nguyên nhân chính là điều kiện thi công khắc nghiệt, mặt bằng rộng, nhiều hạng mục ngoài trời chịu ảnh hưởng của nắng nóng và bụi khiến việc thu hút, giữ chân lao động gặp nhiều trở ngại.
Tính đến ngày 14/4, tổng số nhân lực trên công trường đạt khoảng 8.457 người, tương đương 60% so với nhu cầu khoảng 14.000 người để đảm bảo tiến độ.
Tại các gói thầu trọng điểm, tình trạng thiếu nhân công diễn ra rõ rệt. Gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách) hiện có khoảng 3.400 nhân sự, trong khi nhu cầu khoảng 6.000 người. Gói thầu này đã hoàn thành phần kết cấu chính và đang triển khai lắp đặt hệ thống bên trong.
Trong khi đó, gói thầu 4.8 (hạ tầng cảng, giao thông) mỗi ngày chỉ duy trì khoảng 1.200 nhân sự, thấp hơn đáng kể so với nhu cầu 1.900 người.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại công trường trong khung giờ làm việc ban ngày cho thấy mật độ nhân công tại một số khu vực chưa cao so với quy mô tổng thể dự án.
Hoạt động thi công chủ yếu tập trung vào các công việc như vận chuyển đất, san lấp mặt bằng, dọn dẹp khu vực thi công ngoài đường băng và khu vực nhà ga.
Một số thiết bị, máy móc được bố trí tại công trường nhưng chưa được vận hành liên tục, có thể do phụ thuộc vào tiến độ từng hạng mục hoặc điều kiện thi công cụ thể.
Tại khu vực phía trước nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ như trụ sở cảng vụ, hải quan, khu vực xuất nhập cảnh, công an…, vật liệu xây dựng vẫn đang được tập kết phục vụ thi công, dẫn đến tình trạng còn tồn đọng đất đá và vật liệu. Bề mặt một số hạng mục xuất hiện lớp bụi đỏ do quá trình thi công kéo dài.
Bên cạnh thiếu hụt nhân lực, dự án còn đối mặt nguy cơ gián đoạn thi công do biến động nguồn cung và giá nguyên vật liệu như bê tông nhựa, xi măng, thép. Trong hình là hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 1 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Liên quan đến việc thiếu nguyên vật liệu xây dựng, ACV đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ đảm bảo nguồn nhiên liệu phục vụ thi công.
Ngoài ra, một số đơn vị cung cấp thiết bị chưa hoàn thiện pháp lý, thiếu đại diện pháp luật, dẫn đến chậm trễ trong nhập khẩu thiết bị. Tình trạng này ảnh hưởng đến tiến độ các gói thầu chính như 5.10 và 4.12, với mức chậm khoảng 3 tháng, đặc biệt ở khâu lắp đặt và chạy thử thiết bị.
ACV cho biết đang làm việc với các nhà thầu để rà soát, tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án trong thời gian tới.
Sân bay Long Thành chính thức khởi công giai đoạn 1 vào ngày 5/1/2021 tại Đồng Nai, với tổng vốn hơn 5,4 tỷ USD. Sân bay đón những chuyến bay đầu tiên ngày 19/12/2025. Lãnh đạo Chính phủ đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để khai thác thương mại trong tháng 6/2026, tuy nhiên hiện tại tiến độ được lùi và sẽ khai thác thương mại trong quý IV/2026, song vẫn gặp khó khăn do thiếu hụt lao động.
Bình luận