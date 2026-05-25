Nam sinh ở Gia Lai bị bạn dùng rìu đánh vào đầu trong lớp học

UBND phường Thống Nhất vừa có báo cáo về vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, khiến một nam sinh bị bạn cùng lớp dùng rìu đánh vào vùng đầu ngay tại lớp học.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 21/5, tại phòng học lớp 8/5 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, trong lúc giáo viên đang chuẩn bị triển khai tiết dạy, học sinh N.H.N. (lớp 8/5) đã dùng rìu (tự mang theo và giấu trong ba lô) đánh vào vùng đầu của học sinh H.Đ.U.L. đang ngồi phía trên.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Hoàn

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường nhanh chóng đưa em H.Đ.U.L. đi cấp cứu tại Bệnh viện 331, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, Công an phường và phụ huynh của em N.H.N. để kịp thời giải quyết.

Tại Bệnh viện Quân y 211, em H.Đ.U.L. được chẩn đoán bị tụ máu não nên gia đình xin chuyển vào bệnh viện ở TPHCM để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sau vụ việc, Công an phường Thống Nhất đã đưa em N.H.N. về trụ sở để làm rõ; đồng thời lấy lời khai của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và học sinh lớp 8/5 để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.