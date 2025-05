Sau sự cố hằn lún, cầu 700 tỷ đồng cửa ngõ phía Đông TP.HCM có đảm bảo an toàn?

Theo chủ đầu tư, vết nứt xuất hiện tại mặt ngoài khe co giãn giữa gờ chắn lan can và gờ chắn đường đầu cầu là hiện tượng cục bộ, không ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Nguyên nhân do lớp bê tông dư dày khoảng 3cm bị co ngót, hình thành khi ghép ván khuôn không khít khiến bê tông tràn ra ngoài trong quá trình đổ.