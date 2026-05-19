Chút bình yên của làng phong Quy Hòa trước thềm di dời nhường chỗ cho siêu dự án

Vẻ đẹp bình yên của làng phong Quy Hòa, Gia Lai

Đi qua những cung đèo uốn lượn, làng phong Quy Hòa nằm dưới chân núi Xuân Vân có tuổi đời gần trăm năm như một ốc đảo yên bình. Nơi đây có một không gian văn hóa, kiến trúc độc bản ba bề núi bọc, trước mặt là biển Quy Nhơn.

Được thành lập vào năm 1929 bởi một linh mục người Pháp tên là Paul Maheu, làng phong Quy Hòa gắn liền với thời điểm mà căn bệnh phong (cùi) còn bị xem là "tứ chứng nan y" và người bệnh bị xã hội kỳ thị, xua đuổi. Nơi đây đã che chở cho những tâm hồn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Năm 1932, các nữ tu cùng các bác sĩ xây dựng nơi này thành một khu điều trị quy mô. Không chỉ có bệnh viện, Quy Hòa được quy hoạch như một ngôi làng thu nhỏ hàng trăm ngôi nhà kiên cố, mang đậm kiến trúc Gothic Pháp hòa quyện với nét kiến trúc bản địa Đông Dương.

Mỗi ngôi nhà, mỗi góc phố nhỏ ở đây đều mang một kiến trúc riêng biệt, không trùng lặp, tạo nên một quần thể cổ kính hiếm có.

Nơi đây cũng là nơi sống, sáng tác và trút hơi thở cuối cùng của người thi sĩ tài hoa bạc mệnh Hàn Mặc Tử vào năm 1940. Căn phòng lưu niệm Hàn Mặc Tử ngày nay vẫn trầm mặc dưới bóng dừa, như một chứng tích cho một hồn thơ bất tử bên chân sóng.

Qua gần một thế kỷ, làng phong Quy Hòa ngày nay vẫn giữ cho mình vẻ đẹp bình yên, thanh bình và lãng mạn.

Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào làng phong Quy Hòa là sự dịu mát lấp đầy bởi sự bao phủ của những hàng phi lao, những rặng dừa xanh ngắt và những tán cây cổ thụ rợp bóng.

Những con đường nhỏ phong rêu, sạch sẽ dẫn lối qua các ngôi nhà cổ, nơi các bệnh nhân phong thế hệ thứ hai, thứ ba đang sinh sống hòa nhập.

Điểm nhấn của làng phong Quy Hòa là "Vườn tượng danh y" với hơn 40 bức tượng các bậc đại danh y, như một biểu tượng tôn vinh sự sống và nền y học nhân văn.

Cuộc sống của cư dân làng phong Quy Hòa nhẹ nhàng bên những tán cây, những căn nhà rêu phong. Họ là những cựu bệnh nhân phong đã tìm lại được sự sống, hay thế hệ con cháu sinh ra và lớn lên ngay giữa thung lũng này.

Ở làng phong Quy Hòa, những bệnh nhân phong đều có một nghị lực sống kiên cường. Những đôi bàn tay, bàn chân có thể không còn lành lặn nhưng nụ cười luôn hiện hữu.

Họ sống gắn kết, bao bọc lẫn nhau trong một cộng đồng chan chứa tình làng nghĩa xóm. Đối với họ, Quy Hòa không chỉ là nơi điều trị, mà là quê hương, là nơi họ được đón nhận, được yêu thương và được sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Để thực hiện siêu dự án này, việc di dời người dân làng phong và Bệnh viện phong Quy Hòa đang được chính quyền tỉnh Gia Lai xây dựng phương án và ráo riết chuẩn bị, nhằm đảm bảo sinh kế, nơi ở mới khang trang và phù hợp cho những cư dân đặc biệt tại đây.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua.

Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), tiếp giáp Biển Đông, với tổng diện tích dự kiến khoảng 2.878 ha.

Một nội dung thu hút sự quan tâm là phương án di dời Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa để phục vụ triển khai dự án. Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc di dời phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng phương án tổng thể nhằm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân không bị gián đoạn.

Việc di dời chỉ được thực hiện sau khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết tại địa điểm mới theo đúng quy định. Đồng thời bảo đảm sự đồng bộ trong quy hoạch, yêu cầu quốc phòng - an ninh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, di tích lịch sử - văn hóa và hạn chế tác động đến hệ sinh thái khu vực.