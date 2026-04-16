Cận cảnh công trường cầu Thượng Cát 8 làn xe vượt sông Hồng

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát cùng tuyến đường hai đầu cầu được UBND TP Hà Nội tổ chức khởi công ngày 8/10/2025. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.
Theo quy hoạch, dự án bắt đầu từ Km3+504 trên đường Kỳ Vũ, thuộc phường Thượng Cát, và kết thúc tại Km8+731, kết nối với Quốc lộ 23B, đoạn qua xã Thiên Lộc. Đây là trục giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Thủ đô.
Cầu Thượng Cát được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng, với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,2 km. Trong đó, phần cầu chính dài khoảng 3,9 km, riêng đoạn vượt sông Hồng dài 780 m với 3 nhịp lớn.
Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,3 km, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng hiện hữu.
Mặt cắt ngang cầu được bố trí rộng rãi với 8 làn xe, gồm 6 làn dành cho phương tiện cơ giới và 2 làn hỗn hợp.
Hiện nay, các nhà thầu đã triển khai nhiều mũi thi công song song, tập trung vào các hạng mục nền móng quan trọng như khoan cọc nhồi, thi công trụ cầu và lắp dựng kết cấu thép.
Không khí thi công diễn ra khẩn trương, các tổ đội làm việc liên tục nhằm bám sát tiến độ đề ra.
Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 41 trên tổng số 108 cọc khoan nhồi thuộc phần nhịp chính. Đây là hạng mục có ý nghĩa quyết định đến độ ổn định của toàn bộ công trình, đặc biệt trong điều kiện thi công trên nền địa chất phức tạp của khu vực sông Hồng.
Tại các vị trí trụ chính như P31 và P32, công nhân đang tập trung triển khai khoan cọc nhồi với cường độ cao.
Các thiết bị chuyên dụng được huy động tối đa, bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành bệ trụ trước ngày 30/6 và hợp long cầu dự kiến vào ngày 20/9. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.
Cầu Thượng Cát được xác định là một trong những công trình giao thông quan trọng, đóng vai trò kết nối trong mạng lưới đường vành đai của Hà Nội. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa khu vực phía Tây Bắc với trung tâm đô thị, đồng thời giảm tải cho các tuyến vượt sông hiện hữu.
Bên cạnh đó, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực phía Bắc sông Hồng như Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.
