Cách tính tiền bản quyền khi quán cà phê, nhà hàng sử dụng nhạc

(VTC News) -

Từ ngày 1/7, việc tính tiền bản quyền âm nhạc đối với quán cà phê, nhà hàng và nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng nhạc được áp dụng theo công thức mới.

Không ít chủ quán cà phê, nhà hàng băn khoăn khi nhận được thông báo về việc phải trả tiền bản quyền âm nhạc. Theo quy định mới, mức phí không áp dụng chung cho mọi cơ sở mà được tính theo công thức cụ thể, dựa trên diện tích kinh doanh và khu vực đặt địa điểm.

Từ ngày 1/7, quán cà phê, nhà hàng phát nhạc phải trả tiền bản quyền theo công thức mới, tính dựa trên diện tích sử dụng, địa điểm kinh doanh và mức lương cơ sở.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết cách tính hiện nay không phải là mức “đồng giá” cho mọi quán, mà tính theo công thức:

Tiền bản quyền phải trả trong một năm = Mức lương cơ sở × Hệ số điều chỉnh

Công thức này được quy định tại Phụ lục II Nghị định 17/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 134/2026. Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và quy mô sử dụng, như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, karaoke, vũ trường, siêu thị hay trung tâm thương mại sẽ có cách xác định khác nhau. Riêng với quán cà phê, giải khát, hệ số chủ yếu được tính theo tổng diện tích sử dụng trong năm.

Theo quy định, quán cà phê, giải khát có diện tích đến 15 m² được áp dụng hệ số 0,35 cho 15 m² mỗi năm. Phần diện tích từ trên 15 m² đến 50 m², mỗi mét vuông tăng thêm được tính hệ số 0,04; còn phần diện tích trên 50 m², mỗi mét vuông tăng thêm áp dụng hệ số 0,02.

Mức tiền bản quyền tối đa đối với nhóm này không vượt quá 8 lần mức lương cơ sở trong một năm. Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng nên số tiền thực tế sẽ được tính bằng cách lấy mức lương cơ sở nhân với hệ số tương ứng. Tuy nhiên, biểu mức này chủ yếu áp dụng trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận về tiền bản quyền

Luật sư Hoàng Hà lưu ý, trên thực tế chủ cơ sở và chủ thể quyền hoặc tổ chức đại diện được ủy quyền vẫn có thể thỏa thuận về mức tiền, phạm vi sử dụng, thời hạn, loại quyền và phương thức thanh toán.

“Vì vậy khi có bên đến thu, chủ quán nên yêu cầu họ nêu rõ diện tích tính phí, hệ số áp dụng, công thức tính, quyền được cấp là quyền tác giả hay quyền liên quan, kèm hợp đồng và hóa đơn”, luật sư nói thêm.

Không chỉ diện tích, địa điểm kinh doanh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền bản quyền phải nộp.

Theo Điều 33 Nghị định 134/2026/NĐ-CP, sau khi tính theo diện tích, mức phí tiếp tục được điều chỉnh theo phân loại đô thị nơi cơ sở đặt trụ sở.

Cụ thể, tại TP Hà Nội và TP.HCM áp dụng 100% khung giá; đô thị loại I áp dụng 80%; đô thị loại II áp dụng 50%; đô thị loại III áp dụng 20%; còn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ áp dụng 10% mức giá. Điều này đồng nghĩa hai quán cà phê có cùng diện tích nhưng đặt ở hai địa phương khác nhau có thể phải trả số tiền bản quyền khác nhau.

Theo quy định mới, nếu không thanh toán tiền bản quyền trong vòng 90 ngày kể từ khi bắt đầu sử dụng âm nhạc, cơ sở kinh doanh buộc phải dừng phát nhạc. Nếu vẫn tiếp tục sử dụng sau thời hạn này mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán thì được xem là hành vi vi phạm.

Luật sư Hoàng Hà cho biết, nếu quán vẫn phát nhạc nhưng không trả tiền bản quyền, chủ cơ sở có thể đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý.

Thứ nhất là bị yêu cầu chấm dứt sử dụng, trả tiền bản quyền và bồi thường dân sự nếu chủ thể quyền hoặc tổ chức được ủy quyền chứng minh có hành vi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trái phép.

Thứ hai là xử phạt hành chính. Theo Nghị định 341/2025, mức phạt tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức; hộ kinh doanh áp dụng mức như cá nhân. Ngoài phạt tiền còn có thể có biện pháp khắc phục hậu quả tùy hành vi cụ thể.

Thứ ba, nếu hành vi có quy mô thương mại lớn, cố ý và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về mức thu hoặc đơn vị thu, luật sư cho biết chủ cơ sở có quyền yêu cầu bên thu giải thích bằng văn bản, cung cấp tư cách pháp lý, phạm vi ủy quyền, danh mục tác phẩm hoặc bản ghi được đại diện, căn cứ tính phí, biểu mức, hóa đơn và tài khoản thanh toán.

Nếu không đồng ý, chủ cơ sở có thể khiếu nại đến tổ chức thu, phản ánh tới cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, đề nghị thanh tra chuyên ngành xem xét hoặc khởi kiện ra tòa nếu phát sinh tranh chấp dân sự.