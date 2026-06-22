Cách OPPO đưa AI trở thành một phần của thói quen hàng ngày

(VTC News) -

Chỉ vài năm trước, camera, màn hình hay thời lượng pin vẫn là những tiêu chí hàng đầu khi người dùng lựa chọn smartphone. Nhưng trong năm 2026, AI đang dần xuất hiện như một yếu tố mới trong danh sách cân nhắc mua sắm của nhiều người dùng.

Tuy nhiên, sự bùng nổ AI trên smartphone cũng kéo theo một thực tế khác: thị trường xuất hiện ngày càng nhiều tính năng gây ấn tượng trong những buổi ra mắt sản phẩm nhưng lại ít được sử dụng sau đó. Người dùng thích thú khi thử nghiệm lần đầu, nhưng không phải công cụ nào cũng đủ hữu ích để trở thành một phần trong thói quen hằng ngày.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều hãng công nghệ chuyển trọng tâm từ việc trình diễn khả năng AI sang giải quyết những nhu cầu thực tế hơn. Trên OPPO Find X9s với ColorOS 16, OPPO lựa chọn hướng tiếp cận này khi xây dựng hệ thống OPPO AI xoay quanh các tình huống sử dụng quen thuộc như làm việc, giao tiếp, du lịch và sáng tạo nội dung.

AI chỉ thực sự có giá trị khi hiểu được người dùng địa phương

Một trong những thách thức lớn nhất của AI không nằm ở khả năng tạo nội dung hay xử lý dữ liệu, mà là khả năng hiểu được ngôn ngữ và thói quen của người dùng tại từng thị trường.

Với người dùng Việt Nam, điều đó đồng nghĩa AI cần có khả năng tiếp nhận, xử lý và phản hồi bằng tiếng Việt một cách tự nhiên. Thay vì phải sử dụng các câu lệnh phức tạp hoặc chuyển đổi giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau, người dùng có thể tương tác trực tiếp bằng tiếng Việt trong nhiều tác vụ hằng ngày.

Chính khả năng bản địa hóa này giúp AI trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời giảm khoảng cách giữa công nghệ và trải nghiệm thực tế.

Từ công việc đến du lịch: AI giải quyết những tình huống quen thuộc

Một trong những nhóm tính năng được sử dụng thường xuyên nhất trên OPPO AI là các công cụ hỗ trợ năng suất.

AI Mindspace cho phép tổng hợp thông tin ở một chủ đề mà người dùng chọn.

Trong công việc, người dùng có thể tận dụng AI để ghi nhớ thông tin, tóm tắt nội dung, hỗ trợ viết lại văn bản hoặc lưu trữ những dữ liệu quan trọng xuất hiện trên màn hình. Thay vì phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng, các công cụ AI được tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành giúp quá trình xử lý công việc diễn ra liền mạch hơn.

Khả năng dịch thuật cũng là một ví dụ điển hình cho cách OPPO AI được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế. Trong những chuyến du lịch nước ngoài, người dùng có thể sử dụng AI Translation để dịch nội dung trên thực đơn, biển báo hoặc hỗ trợ giao tiếp với người bản địa theo thời gian thực.

Đây là những tình huống rất đời thường nhưng lại là nơi AI có thể tạo ra giá trị rõ ràng nhất, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm bớt rào cản ngôn ngữ trong cuộc sống hằng ngày.

AI hình ảnh: Không chỉ chỉnh sửa, mà còn hỗ trợ sáng tạo

Bên cạnh năng suất và giao tiếp, sáng tạo nội dung là một lĩnh vực khác được hưởng lợi rõ rệt từ AI.

Thay vì yêu cầu người dùng phải có kỹ năng chỉnh sửa chuyên sâu, các công cụ AI Photo trên OPPO Find X9s được thiết kế để xử lý những vấn đề phổ biến nhất khi chụp ảnh. Người dùng có thể nhanh chóng xóa vật thể không mong muốn, loại bỏ phản chiếu khi chụp qua kính, cải thiện ảnh bị nhòe hoặc tối ưu lại bố cục ảnh chỉ với vài thao tác đơn giản.

Tỏa sáng chân dung AI.

Những công cụ này đặc biệt phù hợp với xu hướng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nơi tốc độ và sự tiện lợi đôi khi quan trọng không kém chất lượng hình ảnh cuối cùng. Thay vì dành hàng chục phút cho các ứng dụng chỉnh sửa chuyên nghiệp, người dùng có thể hoàn thiện bức ảnh ngay trên thiết bị và sẵn sàng chia sẻ gần như ngay lập tức.

ColorOS 16: Nền tảng kết nối toàn bộ trải nghiệm AI

Điểm đáng chú ý trong cách OPPO triển khai AI không nằm ở một tính năng đơn lẻ, mà ở việc đưa AI trở thành một phần của hệ điều hành.

Trên ColorOS 16, các công cụ AI xuất hiện xuyên suốt trong nhiều tác vụ khác nhau, từ công việc, dịch thuật cho tới chỉnh sửa hình ảnh. Điều này giúp trải nghiệm AI trở nên tự nhiên hơn thay vì hoạt động như những ứng dụng độc lập tách rời.

Khi AI được tích hợp ở cấp độ hệ thống, người dùng không cần chủ động tìm kiếm hay kích hoạt công nghệ. Thay vào đó, AI xuất hiện đúng lúc và hỗ trợ đúng nhu cầu, từ những việc nhỏ như dịch một thực đơn ở nước ngoài cho tới xử lý nhanh một bức ảnh trước khi đăng lên mạng xã hội.

Đó cũng là hướng đi mà OPPO đang theo đuổi với OPPO AI trên Find X9s và ColorOS 16: biến AI từ một tính năng để trải nghiệm thành một công cụ hữu ích được sử dụng mỗi ngày.