Mách bạn nhiều cách phối quần jeans đơn giản nhưng sành điệu

(VTC News) -

Thời điểm này, bạn nên lựa trang phục nhẹ nhàng, tươi mát thay vì đồ mùa đông nặng nề, một chiếc quần jeans đơn giản nhưng sành điệu là gợi ý không thể hoàn hảo hơn.

Nếu bạn thích phong cách cá tính, bạn có thể chọn áo tank top và phối cùng quần jeans ống đứng dáng rộng. Khi mặc bộ trang phục này, nhớ sơ vin áo vào quần và dùng thắt lưng để tạo eo cao, giúp bạn trông cao hơn và thon gọn hơn.

Những ngày này, sự chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối khá đáng kể. Vì vậy bạn có thể chọn một chiếc áo khoác bên ngoài. Mặc nó sẽ giúp bạn giữ ấm và trông thật phong cách, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho trang phục của bạn.

Bộ trang phục giúp bạn đối phó với sự chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối trong những ngày xuân này.

Nếu bạn thích phong cách đơn giản, thanh lịch và thoải mái, bạn có thể chọn áo sơ mi cổ chữ V màu trắng, kết hợp với quần jeans ống rộng và giày cao gót đen. Mang loại giày này sẽ giúp kéo dài đôi chân của bạn, còn quần jeans ống rộng có thể che đi phần hông to và đùi dày.

Thêm một chiếc thắt lưng đen quanh eo sẽ ngay lập tức giúp tôn lên vòng eo, tạo nên vẻ ngoài vừa tươi mới vừa sành điệu.

Nếu bạn thích phong cách đơn giản, thanh lịch và thoải mái, bạn có thể chọn áo sơ mi cổ chữ V màu trắng để kết hợp với quần jeans.

Nếu bạn cảm thấy việc mặc áo sơ mi trắng với quần jeans ống rộng trông đơn điệu và thiếu điểm nhấn, bạn có thể chọn một chiếc khăn quàng đỏ và quàng lên cổ áo để tạo sự tương phản, làm nổi bật tổng thể màu sắc và tránh cảm giác nhàm chán.

Sử dụng một chiếc khăn quàng đỏ để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.

Đôi khi, bạn cũng có thể kết hợp giữa phong cách đơn giản và cầu kỳ. Một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng kết hợp với quần jeans ống đứng tự nhiên tạo nên vẻ ngoài tinh tế và thời trang. Điều này đặc biệt phù hợp với những người không giỏi ăn mặc.

Tất nhiên, để tổng thể trông sành điệu hơn, chúng ta cũng có thể khoác một chiếc áo len đen lên vai để tạo hiệu ứng phối màu, hoặc sử dụng giày và thắt lưng tông màu đất để làm nổi bật vẻ ngoài, tạo nên phong cách đơn giản và thanh lịch.

Cách phối đồ này tạo phong cách đơn giản và thanh lịch.

Hoặc bạn có thể chuyển sang phối áo sơ mi denim xanh với quần jeans ống rộng. Bộ trang phục này tạo phong cách cổ điển và sành điệu. Với bộ trang phục này, việc lựa chọn thắt lưng rất quan trọng. Tránh thắt lưng đen hoặc trắng, thay vào đó hãy chọn thắt lưng màu nâu. Một chiếc thắt lưng màu nâu sẽ dễ dàng nâng tầm tổng thể diện mạo.

Với trang phục này, bạn tránh sử dụng thắt lưng mầu trắng hoặc đen.

Với những bạn nữ làm việc trong môi trường công sở, áo blazer là món đồ không thể thiếu. Tuy nhiên, bạn có thể chọn một chiếc blazer màu vàng nhạt, kết hợp với áo phông trắng, quần jeans ống hơi loe và giày da màu vàng nhạt. Bộ trang phục này vừa tinh tế vừa thời trang, mang đến vẻ ngoài trưởng thành nhưng vẫn trẻ trung.

Bộ trang phục này mang lại cho bạn vẻ ngoài trẻ trung.

Nếu bạn sở hữu khuôn mặt dễ thương và muốn trông năng động hơn, hãy thử phong cách vừa ngọt ngào vừa cá tính bằng cách kết hợp áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng với quần jeans ống đứng và giày đế cao màu be.

Sau đó, việc khoác hờ chiếc áo len màu vàng nhạt lên vai ngay lập tức làm bừng sáng toàn bộ diện mạo của bạn và làm nổi bật sự phối màu. Bạn cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương, tạo thêm nét thể thao và cá tính cho bộ trang phục.

Phong cách vừa ngọt ngào, vừa cá tính.

Với những ngày nhiệt độ hơi se lạnh, chúng ta có thể chọn áo len mỏng, mặc thêm áo hai dây bên trong, kết hợp với quần jeans ống loe và đi giày cao gót màu đen. Phong cách ăn mặc này trông tươi tắn và thời trang hơn.

Vào những ngày hơi se lạnh, bạn có thể kết hợp quần jeans với áo len mỏng.

Nếu cần mặc vest nhưng muốn vẻ ngoài thoải mái hơn, bạn không nhất thiết phải chọn vest đen. Thay vào đó, hãy chọn những gam màu đất hoặc màu be kết hợp với áo phông trắng, quần jeans ống đứng màu xanh và giày cao gót đế dày.

Bộ trang phục này vừa chuyên nghiệp vừa thời trang. Cho dù bạn mặc nó đi làm, đi mua sắm, uống trà chiều, đi du lịch hay chụp ảnh, đều rất tuyệt và không hề lạc lõng. Bộ trang phục này bạn có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Những trang phục tông ấm này luôn giúp bạn có được vẻ ngoài lịch lãm và thư thái.

Đôi khi, ăn mặc đẹp thực sự đòi hỏi sự đơn giản hóa trang phục. Bạn không cần phải mặc quá nhiều lớp quần áo hay những bộ trang phục nhiều hoạt tiết, chỉ cần một chiếc quần jeans ống đứng dáng rộng, một chiếc áo sơ mi cùng giầy cao gót là đủ. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo trang phục của mình không bị xù lông, nhắn nhúm mà phải phẳng phiu, kiểu dáng đẹp và có độ rủ tốt.