Cà Mau công bố logo mới, thống nhất sử dụng trong mọi hoạt động quảng bá

(VTC News) -

Ngày 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành thông báo về việc thống nhất sử dụng logo tỉnh Cà Mau - biểu trưng chính thức đại diện cho hình ảnh, bản sắc, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết của quê hương Cà Mau trong giai đoạn mới.

Logo được sử dụng trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương; các hoạt động đối nội, đối ngoại; xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội, hội nghị, hội thảo của tỉnh.

Ngoài ra, logo còn được sử dụng trên các ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm truyền thông, cổng và trang thông tin điện tử, nền tảng số cùng các hoạt động phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

Logo tỉnh Cà Mau chính thức được công bố và đưa vào sử dụng từ ngày 30/6.

Để lựa chọn được mẫu logo chính thức, địa phương tổ chức cuộc thi thiết kế trên phạm vi cả nước và tiếp nhận 623 tác phẩm dự thi. Qua nhiều vòng chấm chọn, Ban tổ chức lựa chọn 11 phương án xuất sắc, sau đó tiếp tục rút xuống còn 4 mẫu để lấy ý kiến rộng rãi.

Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, in trên lịch, túi quà tặng và các ấn phẩm tuyên truyền. Đến cuối tháng 4/2026, có 51 cơ quan, đơn vị, địa phương cùng 10.338 lượt người tham gia bình chọn, bên cạnh hàng trăm ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Logo được xây dựng trên cơ sở kế thừa tinh thần của hai biểu trưng cũ của tỉnh Cà Mau (cũ) và Bạc Liêu (cũ), hướng đến hình ảnh địa phương đoàn kết, thống nhất sau hợp nhất, đồng thời tôn vinh những giá trị đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Tổng thể logo sử dụng hình tròn làm chủ đạo, tượng trưng cho sự toàn vẹn, ổn định và gắn kết. Ở trung tâm là bản đồ Cà Mau, thể hiện vị trí địa lý đặc biệt và khát vọng mở rộng không gian phát triển hướng ra biển.

Biểu trưng còn tích hợp nhiều hình ảnh đặc trưng như cây đờn kìm - biểu tượng của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; con tôm - đại diện cho ngành kinh tế mũi nhọn; hình tượng sóng biển, đảo, con cá và mặt trời mọc trên Biển Đông, thể hiện tiềm năng kinh tế biển xanh, bền vững và khát vọng vươn lên của địa phương.

Đặc biệt, hình ảnh cầu vượt biển và cảng Hòn Khoai cũng được đưa vào thiết kế nhằm phản ánh định hướng phát triển hạ tầng chiến lược, mở rộng kết nối và tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh trong tương lai.

Logo sử dụng hai gam màu chủ đạo là xanh lá và xanh dương, tượng trưng cho hệ sinh thái rừng - biển đặc trưng của Cà Mau, kết hợp màu trắng để tạo sự hài hòa, hiện đại và tăng tính nhận diện.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, logo không chỉ là biểu trưng đồ họa mà còn là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của các tác giả, các nhà chuyên môn và sự đồng thuận của các cấp, các ngành cùng đông đảo người dân. Đây sẽ là dấu ấn nhận diện chính thức, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau, phục vụ thu hút đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao vị thế của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.