Bước chuyển mình gây chú ý của 'thần đồng cải lương' điển trai, cao 1m80

NSƯT Võ Minh Lâm sinh năm 1989 tại Cần Thơ, được biết với danh xưng “thần đồng cải lương” của Việt Nam. Sinh ra trong gia đình đều theo nghệ thuật, bố anh là nghệ sĩ Duy Sơn, mẹ cũng là cô đào cải lương, nên Võ Minh Lâm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm.

Sau hơn 15 năm theo nghiệp cải lương, Võ Minh Lâm được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2023.

Ở tuổi 35, anh có sự nghiệp phát triển rực rỡ. Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, Võ Minh Lâm còn sở hữu chiều cao 1m8 cùng gương mặt điển trai, phong cách ăn mặc sành điệu. Đây là lý do khiến anh thu hút lượng fan đông đảo.

NSƯT Võ Minh Lâm sở hữu ngoại hình nổi bật.

Hướng đến chào mừng chuỗi dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước là Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), cùng dấu mốc 19/5 - ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), Võ Minh Lâm phát hành MV mang tên Ánh sao Việt Nam.

Đây là dấu mốc cho thấy sự dịch chuyển đầy chủ động và nghiêm túc của NSƯT Võ Minh Lâm khi bước vào địa hạt nhạc trẻ, với khát vọng đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một hình thức tiếp cận mới.

Với sản phẩm nhạc trẻ quy mô lần này, NSƯT Võ Minh Lâm lựa chọn tiếng hát của ca sĩ Minh Sang để đồng hành. Ngoài ra, MV còn có sự góp mặt của NSND Mỹ Uyên.

MV "Ánh sao Việt Nam" - NSƯT Võ Minh Lâm.

Chia sẻ về sản phẩm mới, NSƯT Võ Minh Lâm cho biết, hướng đi nghiêm túc của anh không chỉ trong địa hạt nhạc nhẹ, mà còn trong hành trình dài hơi với các dự án mang chủ đề quê hương, đất nước. Nguồn cảm hứng cho bước chuyển này được hun đúc mạnh mẽ sau chuyến giao lưu văn hóa tại Hồ Nam (Trung Quốc) đầu năm 2026. Trong hành trình đó, Võ Minh Lâm nhận ra nhu cầu và trách nhiệm của nghệ sĩ khi mang văn hóa Việt Nam ra thế giới.

"Tôi mong muốn tích lũy cho mình hành trang nghệ thuật - nơi mỗi sản phẩm không chỉ là tác phẩm, mà còn là một lát cắt văn hóa, để khi bước ra quốc tế, có thể tự tin khoác lên mình bản sắc Việt. Từ tà áo dài, âm nhạc, đến những câu chuyện về một dân tộc đã đi qua nhiều thử thách nhưng vẫn luôn giữ được ánh sáng riêng", NSƯT cho biết.

Thời gian tới, song song với hoạt động biểu diễn cải lương phục vụ khán giả mộ điệu lâu năm, NSƯT Võ Minh Lâm sẽ tiếp tục thử nghiệm và phát triển các sản phẩm nhạc trẻ, kết hợp đa dạng loại hình nghệ thuật dân tộc.