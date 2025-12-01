Nữ NSƯT cải lương vừa giành Huy chương vàng quốc tế là ai?

(VTC News) -

Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025 vừa khép lại sau nửa tháng diễn ra sôi nổi. Trong khoảnh khắc bế mạc, NSƯT Như Huỳnh được xướng tên giành Huy chương vàng quốc tế, ghi dấu ấn rực rỡ với vai Hồ Xuân Hương trong vở cải lương Đêm cuối.

Tham gia liên hoan với sự góp mặt của Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long (Hội Sân khấu Hà Nội), vở Đêm cuối được đánh giá là một trong những tác phẩm nổi bật nhất năm nay.

Trong vở diễn, NSƯT Như Huỳnh tái hiện nhân vật Hồ Xuân Hương từ cải lương, ca trù, hát xẩm kết hợp với vũ đạo.

Ngay sau đêm thi, diễn xuất của Như Huỳnh nhận “mưa” lời khen từ hội đồng giám khảo trong nước và quốc tế. Sự tiết chế nhưng sâu sắc ở nỗi đau, vẻ mạnh mẽ trong khí phách và nét đa tình rất riêng của Hồ Xuân Hương được nữ nghệ sĩ thể hiện trọn vẹn.

NSƯT Như Huỳnh giành Huy chương vàng Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, NSƯT Như Huỳnh đã không giấu được xúc động. Cô cho biết Huy chương vàng lần này mang ý nghĩa đặc biệt.

Nữ nghệ sĩ cho biết áp lực khi tham gia một liên hoan có tính cạnh tranh cao là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chính sự đồng lòng của ê-kíp cùng không khí sáng tạo của liên hoan đã giúp cô tự tin bước vào sân khấu với tâm thế “sống hết mình cho nhân vật”.

“Tôi đã dồn rất nhiều tâm sức vào Hồ Xuân Hương. Cái khó nhất của vai này không phải kỹ thuật, mà là chiều sâu nhân vật. Chiếc huy chương vàng này không chỉ là phần thưởng nghề nghiệp mà còn là phần thưởng cho hành trình cảm xúc mà tôi đã đi qua", nữ nghệ sĩ nói.

NSƯT Như Huỳnh thừa nhận vai diễn này khiến cô trưởng thành, mạnh mẽ hơn và hiểu rằng, nghệ thuật đôi khi không chỉ là biểu diễn, mà còn là hành trình đi tìm chính mình.

NSƯT Như Huỳnh vào vai Hồ Xuân Hương trong vở cải lương "Đêm cuối.

NSƯT Như Huỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu dòng nhạc cải lương. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, Như Huỳnh được nhiều khán giả ưu ái gọi là "Hoa hậu cải lương". Cô đang là diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu của tỉnh Bạc Liêu.

Như Huỳnh được đánh giá cao trên sân khấu cải lương và nhận nhiều giải thưởng lớn. Cô từng giành Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu Thủ đô, Huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc...

Năm 2024, NSƯT Như Huỳnh gặt hái nhiều giải thưởng lớn, cô được vinh danh "Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu" lĩnh vực cải lương, bằng khen "Diễn viên cải lương xuất sắc" tại Lễ trao giải thưởng sân khấu năm 2024… Tháng 3/2024, Như Huỳnh vinh dự được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Như Huỳnh cũng là một trong số ít nghệ sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Người đẹp chỉ chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật, sự kiện giải trí.

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 năm 2025 là sự kiện nghệ thuật quy mô lớn quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Liên hoan do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn ra từ ngày 15-30/11/2025 tại Hà Nội, Ninh Bình, TP.HCM và Hải Phòng.