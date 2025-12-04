NSND cải lương đọc hịch trong ca khúc tôn vinh Quân đội nhân dân Việt Nam là ai?

(VTC News) -

Ca sĩ Minh Sang vừa phát hành MV Việt Nam muôn đời tiến bước - ca khúc cổ động hào hùng hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025). Ca khúc gây chú ý khi lần đầu tiên kết hợp với hình thức đọc hịch qua phần thể hiện của NSND Hữu Quốc.

NSND Hữu Quốc đọc hịch trong ca khúc.

Minh Sang cho biết, ban đầu ê-kíp dự định kết hợp đọc rap nhưng anh cảm thấy chưa đủ mới mẻ theo tinh thần dự án hướng đến. Vì vậy, đọc hịch được chọn lựa nhằm góp phần đẩy thêm cảm xúc thiêng liêng và tự hào cho ca khúc.

Theo Minh Sang, đây vừa là điểm nhấn sáng tạo độc đáo vừa định hình rõ nét phong cách âm nhạc của anh trong chặng đường sắp tới, đó là phát triển những ca khúc cổ động trẻ trung, mới mẻ nhưng vẫn tìm tòi giới thiệu tinh hoa âm nhạc dân tộc đến khán giả.

Dù chưa có nhiều dịp làm việc chung nhưng khi nghe qua giai điệu, nội dung ca khúc và lời hịch, NSND Hữu Quốc nhận lời ngay, hết lòng hỗ trợ đàn em vì “quý tâm huyết của Minh Sang dành cho dòng nhạc cổ động, hướng đến tinh thần dân tộc, lại có ý thức kết hợp với những vốn quý để giữ gìn, lan tỏa đến thế hệ trẻ hôm nay”.

NSND Hữu Quốc là gương mặt kỳ cựu của sân khấu cải lương. Theo nghề từ năm 14 tuổi, anh đang sở hữu "gia tài" giải thưởng đáng ngưỡng mộ. Hiện nam nghệ sĩ làm việc với các vai trò đạo diễn, diễn viên và biên kịch song song lĩnh vực kịch nói (tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B) và cải lương (Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long).

NSND Hữu Quốc và ca sĩ Minh Sang.

Ngoài NSND Hữu Quốc, Việt Nam muôn đời tiến bước còn có phần góp giọng của Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí (3 Á quân Giọng hát Việt), Tuyết Mai (Quán quân Hãy nghe tôi hát) cùng ca sĩ Thái Bảo, Đức Quang.

Các nghệ sĩ nhiệt tình ủng hộ sản phẩm âm nhạc không chỉ vì tình cảm đồng nghiệp thân thiết mà còn bởi ý nghĩa tri ân những người lính canh giữ hòa bình cho Tổ quốc mà tác phẩm hướng đến.

MV "Việt Nam muôn đời tiến bước".

Trước đó vào tháng 10/2025, Minh Sang ra mắt MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam để bắt đầu cho một chặng đường mới trong dòng nhạc ngợi ca quê hương, đất nước, lý tưởng thanh niên và niềm tự hào dân tộc.

Vì vậy, Việt Nam muôn đời tiến bước cũng không nằm ngoài định vị của Minh Sang trong hành trình theo đuổi dòng nhạc cổ động dành cho thế hệ trẻ. Chuỗi dự án âm nhạc cổ động này cũng đánh dấu cột mốc 20 năm làm nghề của nam ca sĩ.