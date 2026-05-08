Bộ Y tế vừa gửi hồ sơ tới Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này.

Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên 4 vụ gồm Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Pháp chế; duy trì 10 cục cùng 2 đơn vị sự nghiệp là Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống. Tổ chức Thanh tra Bộ dự kiến bị bãi bỏ theo quy định của Luật Thanh tra năm 2025.

Điểm đáng chú ý trong đề xuất là việc “nâng cấp” Vụ Bảo hiểm y tế thành Cục Bảo hiểm y tế và chuyển Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia thành Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số.

Bộ Y tế cho biết, Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia trước đây là Cục Công nghệ thông tin, được chuyển đổi mô hình từ cuối năm 2022. Hiện đơn vị này hoạt động theo cơ chế sự nghiệp công lập, đảm nhiệm vai trò phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua phát sinh nhiều khó khăn do chức năng quản lý nhà nước đang phân tán. Trong khi Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phụ trách quản lý lĩnh vực công nghệ thông tin thì Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia lại thực hiện nhiệm vụ triển khai. Sự tách biệt này được cho là gây chồng chéo, thiếu thống nhất trong điều hành.

Bộ Y tế đề xuất nâng cấp hai đơn vị lên thành cục.

Theo Bộ Y tế, nhu cầu chuyển đổi số ngành y ngày càng lớn, từ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh đến phát triển y tế số. Vì vậy, việc tổ chức lại thành một đầu mối thống nhất là cần thiết.

Với lĩnh vực bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đánh giá khối lượng công việc của Vụ Bảo hiểm y tế ngày càng tăng mạnh. Ngoài nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, đơn vị này còn được giao thêm nhiều nội dung như xây dựng chính sách pháp luật, đề xuất chiến lược phát triển bảo hiểm y tế, cân đối quỹ bảo hiểm y tế hay nâng cao năng lực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho tuyến cơ sở.

Theo Bộ Y tế, việc chuyển từ mô hình vụ sang cục sẽ tạo điều kiện tăng tính chủ động trong quản lý, điều hành và triển khai chính sách.

Dự thảo nghị định cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung 35 nhiệm vụ của Bộ Y tế nhằm phù hợp với các luật mới ban hành. Một số nội dung được biên tập lại để thống nhất thuật ngữ pháp lý, đồng thời lược bỏ 13 nhiệm vụ không còn phù hợp với Luật Viên chức năm 2025 và các quy định liên quan.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề xuất bổ sung 7 nhiệm vụ mới liên quan đến phòng bệnh, thiết bị và công trình y tế, bảo hiểm y tế cùng một số lĩnh vực chuyên ngành khác.

Nếu được thông qua, Bộ Y tế sẽ thực hiện 31 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn. Trong đó, bộ tiếp tục đảm nhiệm việc xây dựng, trình Chính phủ các dự án luật, nghị quyết, nghị định; ban hành thông tư, quyết định và các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm vẫn tập trung vào phòng bệnh; khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; dân số; bảo trợ xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội và y dược cổ truyền.