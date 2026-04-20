Bộ trưởng VH-TT&DL làm rõ việc thêm ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương

Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, sáng 20/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, bày tỏ thống nhất với việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đây là bước thể chế hóa chủ trương của Đảng, có ý nghĩa lớn về chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, theo đại biểu, cần phân biệt rõ việc xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hóa. Còn quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương lại thuộc phạm vi pháp luật lao động. Hai nội dung này không đồng nhất về bản chất điều chỉnh, vì vậy không nên gộp trong cùng một nghị quyết.

"Hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019 (Điều 112). Nếu nghị quyết này bổ sung thêm một ngày nghỉ sẽ tạo ra một 'ngoại lệ' nằm ngoài Bộ luật Lao động dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật, mỗi nghị quyết chuyên đề lại có thể bổ sung một ngày nghỉ riêng", bà Nga dẫn chứng.

Bà Nga cho rằng, quy định thêm một ngày nghỉ hưởng lương thực chất là mở rộng quyền của người lao động, đồng thời làm phát sinh nghĩa vụ chi trả của người sử dụng lao động. Đây là chính sách có tác động kinh tế - xã hội trực tiếp, diện rộng, cần đánh giá tác động đầy đủ đặt trong tổng thể cân đối ngày nghỉ, năng suất, chi phí.

Do đó, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng nhận định những yêu cầu này phù hợp với quy trình sửa đổi luật, không phải một nghị quyết chuyên đề.

Làm rõ nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tăng cường đoàn kết toàn dân.

Theo nữ Bộ trưởng, ban đầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến đưa quy định này vào Bộ luật Lao động và trình Quốc hội khóa XVI quyết định tại Kỳ họp thứ hai.

"Tuy nhiên, Kỳ họp thứ hai dự kiến tổ chức vào tháng 10 và để hoàn thành luật sau kỳ họp sẽ mất một quãng thời gian không kịp thời áp dụng cho ngày 24/11 năm nay", Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói và đề nghị các đại biểu ủng hộ việc đưa vào nghị quyết này để có căn cứ pháp lý triển khai ngay.