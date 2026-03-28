Đề xuất Quốc hội quy định 24/11 là 'Ngày Văn hóa Việt Nam', được nghỉ lễ

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp Hội đồng thẩm định Hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo. Dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Dự thảo Nghị quyết nhằm thể chế hóa một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc.

Khối Văn nghệ sĩ tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị quyết dành một điều quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo đó, ngày 24/11 hằng năm được chọn là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Trong ngày này, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập sẽ miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ đề xuất này để phù hợp với quy định của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị là: Thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hoá Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Việc đề xuất này cũng phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về kinh tế, xã hội tại Luật Tổ chức Quốc hội.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cho rằng “Ngày Văn hóa Việt Nam” là chính sách mới của Đảng, cần được Quốc hội quy định để tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, triển khai.

Hiện nay, ngày này chưa được quy định trong Bộ luật Lao động, nên chưa có căn cứ để người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Vì vậy, trước mắt cần đưa vào dự thảo nghị quyết làm cơ sở pháp lý, sau đó sẽ hoàn thiện và bổ sung vào Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Đề xuất nhiều chính sách thu hút đầu tư nguồn lực cho văn hóa

Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất các chính sách về thu hút nguồn lực đầu tư cho văn hóa để thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 80 và phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội.

Theo đó, dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ nhưng chưa có trong quy hoạch thì được phép triển khai thực hiện...

Cơ quan soạn thảo đề nghị HĐND cấp tỉnh có quyền quyết định bổ sung các dự án đầu tư trung hạn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà không phải chờ đến kỳ điều chỉnh tiếp theo. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án này được thực hiện theo thủ tục rút gọn.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm bố trí đủ quỹ đất cho thiết chế văn hóa, thể thao, cho phát triển các cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa.

Các dự án đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao trọng điểm có quy mô quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế hoặc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ được thực hiện.

Cụ thể các thủ tục về quy hoạch, khởi công xây dựng công trình đồng thời với thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Về ưu đãi đầu tư, tài trợ, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các hàng hóa, dịch vụ của hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành phim, chiếu phim được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; nếu thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt làm việc tại các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Bên cạnh đó, miễn thuế nhập khẩu đối với các di vật, cổ vật được hồi hương và đơn giản hóa thủ tục "tạm xuất, tái nhập" đối với các bảo vật quốc gia, cổ vật hoặc tác phẩm nghệ thuật giá trị cao đi tham dự triển lãm quốc tế. Miễn 100% các loại thuế và phí, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, phí lưu kho, phí hải quan đối với các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước không vì mục đích lợi nhuận...